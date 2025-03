Jogador de time português morre em acidente de carro aos 19 anos

A- A+

Yvann Costa Martins, de 19 anos, que jogava na categoria de base do UD Oliveirense-POR, morreu após um acidente de carro na manhã desta sexta-feira.

A batida ocorreu em uma avenida de Gondomar, em Portugal. A BMW que o jovem dirigia capotou, segundo o jornal português A Bola.

Segundo o periódico, o veículo saiu da pista e girou várias vezes antes de parar próximo a um túnel.

O alerta para as autoridades foi feito pela manhã.

Equipes de emergência tentaram prestar socorro, mas a morte do jogador foi declarado no local, e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

O jovem jogador é filho de pais portugueses emigrantes na Suíça.

Ele jogou 18 jogos pela equipe sub-19 da UD Oliveirense nesta temporada, após ter atuado no Young Boys, da Suíça. Nas redes sociais, o clube lamentou a morte do atleta.

"O Yvann era muito mais do que um jogador. Era um jovem humilde, trabalhador, sempre com um sorriso no rosto, conhecido pelo seu espírito de equipe e pela forma como sabia estar com os colegas – um verdadeiro companheiro e amigo do seu amigo! Partiu demasiado cedo, deixando um vazio imenso em todos os que com ele partilharam o balneário, o campo e a vida", escreveu o time.

Veja também