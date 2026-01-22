A- A+

Futebol "Jogador diferenciado", diz técnico do Náutico sobre Dodô Hélio dos Anjos elogiou o meia após goleada do Timbu por 4x0 diante do Jaguar, na Arena de Pernambuco

Mais um 4x0 pelo Campeonato Pernambucano, mais uma boa exibição de Dodô e mais um gol anotado pelo meia. Diante do Jaguar, na Arena de Pernambuco, o camisa 10 voltou a brilhar e recebeu elogios do técnico Hélio dos Anjos.



“Dodô tem praticamente o melhor preparo físico da equipe. Quando o contratamos, nós trabalhamos em cima de todos os seus números no ano passado e Guilherme me alertou sobre isso, falando que ele seria o melhor meia em termos de números físicos”, disse.

Dodô, ao lado de Igor Fernandes, foram os únicos dois titulares do Náutico que começaram jogando. “Queria colocar Wanderson em jogo, Índio também porque os números do Igor passaram a ficar abaixo do normal. Ainda não teve muita quilometragem nesses jogos. Entre Yuri que está chegando e Igor que saiu da zaga e fez a lateral, nós ficamos tranquilos. Eles foram muito bem. E Dodô, sem sombra de dúvidas, é um jogador diferenciado”, explicou.

“Trouxemos dois meias (Dodô e Juninho) com características diferentes dos meias que tínhamos no ano passado. A torcida do Náutico gosta muito do meia clássico. Eu também gosto, mas gosto mais da performance física para criar o que precisamos”, completou.

Com a goleada, o Náutico se manteve na liderança do Campeonato Pernambucano, com 12 pontos. Na próxima rodada, o time encara o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco. Para o confronto, o Timbu não terá o volante Ramon Carvalho, expulso perante o Jaguar. O atacante Jonas Toró deixou a partida com dores e virou dúvida.

