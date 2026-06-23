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COPA DO MUNDO Jogador do Arsenal aproveita ausência da Itália na Copa e curte roda de samba no Rio Sem a Itália na competição, o jogador do Arsenal foi visto aproveitando dias de folga no Brasil e acabou viralizando após aparecer em uma roda de samba no Rio de Janeiro

Enquanto a Copa do Mundo acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, o lateral Riccardo Calafiori chamou atenção longe dos gramados. Sem a Itália na competição, o jogador do Arsenal foi visto aproveitando dias de folga no Brasil e acabou viralizando após aparecer em uma roda de samba no Rio de Janeiro.



Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o defensor italiano participando de evento na capital fluminense. Nas imagens, Calafiori aparece cantando, batendo palmas e acompanhando o ritmo da canção "Tá escrito", do Grupo Revelação, no Samba do Trabalhador, no Renascença Clube - uma das rodas de samba mais tradicionais e prestigiadas do Rio de Janeiro.





A presença do jogador rapidamente repercutiu entre torcedores brasileiros. Muitos internautas destacaram a identificação do atleta com a cultura local e brincaram com a possibilidade de o italiano ter encontrado uma nova paixão durante as férias.



Aos 24 anos, Calafiori vive um dos momentos mais importantes da carreira. Após se destacar no futebol italiano, o defensor se transferiu para o Arsenal e passou a integrar com frequência as convocações da seleção da Itália.



A equipe italiana, porém, não conseguiu vaga para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, Calafiori aproveita o período sem compromissos internacionais enquanto acompanha de longe a disputa pelo título mundial.

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