A- A+

FUTEBOL Jogador do Athletico-PR é condenado a 13 anos de prisão por estupro contra ex-companheira Léo Derik, de 21 anos, recebeu duas penas de seis anos e seis meses; decisão é de primeira instância e cabe recurso

O lateral-esquerdo Léo Derik, do Athletico-PR, foi condenado a 13 anos de prisão por dois crimes de estupro contra a ex-companheira.



A decisão foi tomada na última terça-feira pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba. O jogador pode recorrer da sentença.

A informação foi publicada pela Itatiaia. Leonardo Derik Dias Gonçalves, de 21 anos, disputou 24 partidas pelo Athletico-PR nesta temporada.

De acordo com a publicação, a Justiça estabeleceu uma pena de seis anos e seis meses de prisão para cada um dos dois crimes pelos quais o jogador foi condenado, totalizando 13 anos. A sentença é de primeira instância e, portanto, ainda pode ser contestada pela defesa do atleta.

Além da pena de prisão, Léo Derik foi condenado a pagar R$ 20 mil de indenização à vítima.

O processo tramita em segredo de Justiça, o que restringe o acesso aos detalhes das acusações, aos elementos apresentados durante a ação e à fundamentação integral da sentença.

Athletico-PR se manifesta

Após a divulgação da condenação, o Athletico-PR confirmou ter tomado conhecimento da decisão judicial. O clube afirmou que não comentará o conteúdo do processo e ressaltou que a sentença ainda está sujeita a recurso.

"O Athletico Paranaense tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo o atleta Léo Derik. Por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, o Clube não comentará seu conteúdo nem os fatos nele discutidos. A decisão é de primeira instância e está sujeita a recurso. O Clube não toma parte no processo e respeitará seu regular andamento, observadas as garantias legais aplicáveis até eventual trânsito em julgado", informou o clube, em nota.





O Athletico Paranaense tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo o atleta Léo Derik.



Por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, o Clube não comentará seu conteúdo nem os fatos nele discutidos.



A decisão é de primeira instância e está sujeita à recurso.… pic.twitter.com/fMOtN5l7sP — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 14, 2026

Veja também