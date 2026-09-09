Qua, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta09/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL INTERNACIONAL

Jogador do Atlético de Madrid perde estreia na Champions por cartão vermelho recebido em 2024

Arnau Ortiz foi expulso na Liga Conferência quando atuava na Polônia e cumprirá punição mais de dois anos depois

Reportar Erro
Arnau Ortiz foi expulso na Liga Conferência quando atuava na PolôniaArnau Ortiz foi expulso na Liga Conferência quando atuava na Polônia - Foto: Thibaud Moritz / AFP

Uma expulsão de mais de dois anos atrás vai impedir Arnau Ortiz de disputar a estreia do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. O atacante espanhol de 24 anos está suspenso para o confronto com o Liverpool, nesta quarta-feira, em Anfield, por causa de um cartão vermelho recebido em agosto de 2024, quando ainda defendia o Śląsk Wrocław, da Polônia.

Leia também

• Champions League: PSG, Barcelona e Arsenal entram em campo; confira jogos e onde assistir

• Promessa de 18 anos passa mal em campo e não consegue falar durante vitória do Dortmund na Champions

• Real Madrid aproveita erros da Inter e estreia com vitória na Champions

O episódio aconteceu em 15 de agosto daquele ano, no jogo de volta da terceira fase preliminar da Liga Conferência, contra o St. Gallen. Ortiz foi expulso e recebeu uma partida de suspensão em competições organizadas pela Uefa.

O Śląsk Wrocław, no entanto, acabou eliminado naquele confronto. Como Ortiz não voltou a disputar uma competição europeia organizada pela entidade desde então, a punição permaneceu pendente.

Mais de dois anos depois, a suspensão voltou a aparecer justamente na primeira oportunidade do atacante de participar da Liga dos Campeões. A sanção aplicada na Liga Conferência é válida também para outras competições de clubes organizadas pela Uefa.

Contratado pelo Atlético de Madrid em 2025, Ortiz chegou inicialmente para integrar a equipe B. O espanhol ganhou espaço depois de marcar 24 gols em 44 partidas pelo time em todas as competições e foi promovido ao elenco principal nesta temporada.

O atacante já disputou três partidas pelo Atlético no Campeonato Espanhol, mas terá de esperar um pouco mais para estrear na principal competição de clubes da Europa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter