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FUTEBOL INTERNACIONAL Jogador do Atlético de Madrid perde estreia na Champions por cartão vermelho recebido em 2024 Arnau Ortiz foi expulso na Liga Conferência quando atuava na Polônia e cumprirá punição mais de dois anos depois

Uma expulsão de mais de dois anos atrás vai impedir Arnau Ortiz de disputar a estreia do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. O atacante espanhol de 24 anos está suspenso para o confronto com o Liverpool, nesta quarta-feira, em Anfield, por causa de um cartão vermelho recebido em agosto de 2024, quando ainda defendia o Śląsk Wrocław, da Polônia.

O episódio aconteceu em 15 de agosto daquele ano, no jogo de volta da terceira fase preliminar da Liga Conferência, contra o St. Gallen. Ortiz foi expulso e recebeu uma partida de suspensão em competições organizadas pela Uefa.

O Śląsk Wrocław, no entanto, acabou eliminado naquele confronto. Como Ortiz não voltou a disputar uma competição europeia organizada pela entidade desde então, a punição permaneceu pendente.

Mais de dois anos depois, a suspensão voltou a aparecer justamente na primeira oportunidade do atacante de participar da Liga dos Campeões. A sanção aplicada na Liga Conferência é válida também para outras competições de clubes organizadas pela Uefa.

Arnau Ortiz ya es jugador de la primera plantilla



El extremo catalán lucirá el dorsal '16' en esta nueva etapa de su carrera.



¡Enhorabuena y a seguir trabajando duro!



https://t.co/7MoajCL7hF pic.twitter.com/3APIEn3uyd — Atlético de Madrid (@Atleti) August 17, 2026

Contratado pelo Atlético de Madrid em 2025, Ortiz chegou inicialmente para integrar a equipe B. O espanhol ganhou espaço depois de marcar 24 gols em 44 partidas pelo time em todas as competições e foi promovido ao elenco principal nesta temporada.

O atacante já disputou três partidas pelo Atlético no Campeonato Espanhol, mas terá de esperar um pouco mais para estrear na principal competição de clubes da Europa.





Champions 26/27.



Primera parada: Liverpool. pic.twitter.com/l3B035mBt6 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 8, 2026

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