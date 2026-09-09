Jogador do Atlético de Madrid perde estreia na Champions por cartão vermelho recebido em 2024
Arnau Ortiz foi expulso na Liga Conferência quando atuava na Polônia e cumprirá punição mais de dois anos depois
Uma expulsão de mais de dois anos atrás vai impedir Arnau Ortiz de disputar a estreia do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. O atacante espanhol de 24 anos está suspenso para o confronto com o Liverpool, nesta quarta-feira, em Anfield, por causa de um cartão vermelho recebido em agosto de 2024, quando ainda defendia o Śląsk Wrocław, da Polônia.
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O episódio aconteceu em 15 de agosto daquele ano, no jogo de volta da terceira fase preliminar da Liga Conferência, contra o St. Gallen. Ortiz foi expulso e recebeu uma partida de suspensão em competições organizadas pela Uefa.
O Śląsk Wrocław, no entanto, acabou eliminado naquele confronto. Como Ortiz não voltou a disputar uma competição europeia organizada pela entidade desde então, a punição permaneceu pendente.
Mais de dois anos depois, a suspensão voltou a aparecer justamente na primeira oportunidade do atacante de participar da Liga dos Campeões. A sanção aplicada na Liga Conferência é válida também para outras competições de clubes organizadas pela Uefa.
Arnau Ortiz ya es jugador de la primera plantilla— Atlético de Madrid (@Atleti) August 17, 2026
El extremo catalán lucirá el dorsal '16' en esta nueva etapa de su carrera.
¡Enhorabuena y a seguir trabajando duro!
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Contratado pelo Atlético de Madrid em 2025, Ortiz chegou inicialmente para integrar a equipe B. O espanhol ganhou espaço depois de marcar 24 gols em 44 partidas pelo time em todas as competições e foi promovido ao elenco principal nesta temporada.
O atacante já disputou três partidas pelo Atlético no Campeonato Espanhol, mas terá de esperar um pouco mais para estrear na principal competição de clubes da Europa.
Champions 26/27.— Atlético de Madrid (@Atleti) September 8, 2026
Primera parada: Liverpool. pic.twitter.com/l3B035mBt6