FUTEBOL INTERNACIONAL Jogador do Barcelona buscou psicólogo após cair em "poço sem fundo": "Me sinto mais forte" Atleta relatou melhora em quadro clínico e voltou a atuar bem após se recuperar de lesão

O atacante do Barcelona Ferran Torres procurou um psicólogo para ajudá-lo a escapar de “um poço sem fundo”.



O ex-atacante do Manchester City contou, em entrevista nesta terça-feira, que lutou para se manter em forma nesta temporada e “caiu em desgraça”, mas conseguiu se recuperar e teve grande atuação na vitória de seu time por 2 a 0 sobre o Cádiz, no domingo, pelo Campeonato Espanhol.

Torres esteve, nos últimos meses, atrás de Ousmane Dembele e Raphinha na hierarquia do técnico Xavi Hernandez para a posição em que atua.

— Caí em um poço sem fundo, não sabia como sair — disse Torres à mídia catalã, referindo-se ao final da temporada passada.



O espanhol disse que ficou obcecado por marcar gols e acabou por jogar de uma forma diferente do habitual. Depois de um final de temporada decepcionante com o Barcelona, Torres sofreu uma lesão no pé na pré-temporada, o que prejudicou seus esforços para se estabelecer sob o comando de Xavi.

— Foi nesse momento que decidi trabalhar com um psicólogo — continuou o jovem de 22 anos. — Não tinha confiança, e tudo me afetava. Foi uma experiência muito amarga, mas ao mesmo tempo também uma das melhores, porque agora me sinto mais forte.

Torres se destacou contra o Cádiz, quando o líder da liga recuperou sua vantagem de oito pontos sobre o Real Madrid, em sua primeira partida na competição desde novembro.

— Há semanas em que não vou ao psicólogo e outras em que vou três vezes — acrescentou Torres. — Nem sempre falamos de futebol, também falamos da minha vida privada.

O Barcelona enfrentará o Manchester United no jogo de volta da segunda fase da Liga Europa, nesta quinta-feira, em Old Trafford, após um empate em 2 a 2 na semana passada no Camp Nou.

