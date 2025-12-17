A- A+

Futebol Jogador do Barcelona de Guayaquil é assassinado no Equador O portal digital Primícias relatou que duas pessoas em motocicletas atiraram contra Pineida, sua mãe e outra mulher, sem detalhar se há mais vítimas

O jogador de futebol equatoriano Mario Pineida foi assassinado em um atentado nesta quarta-feira (17), informou seu clube, o Barcelona de Guayaquil, cidade que tem sido foco de violência relacionada ao tráfico de drogas no Equador.

Pineida, de 33 anos, fez parte da seleção equatoriana que disputou as Eliminatórias para as Copas do Mundo da Rússia 2018 e Catar 2022. Também teve passagem pelo futebol brasileiro em 2022, quando defendeu os núcleos do Fluminense.

O Barcelona "informa, com pesar profundo, que foi notificado de maneira oficial sobre o falecimento de nosso jogador Mario Pineida, um fato ocorrido após um atentado contra ele" em Guayaquil, diz uma publicação do clube na rede social X.

O crime foi confirmado pelo Ministério do Interior, segundo o qual uma unidade especial da polícia “está trabalhando no caso”.

O portal digital Primícias relatou que duas pessoas em motocicletas atiraram contra Pineida, sua mãe e outra mulher, sem detalhar se há mais vítimas.

"Esta notícia lamentável deixa profundamente consternados todos nós que fazemos parte da instituição, e nos enluta como família barcelonista", indicou a equipe mais popular do Equador.

O elenco do clube pediu aos torcedores que "orem pelo descanso de sua alma e por forças para toda a sua família".

Em setembro, três jogadores da segunda divisão do futebol equatoriano foram assassinados, um deles comprovado por um caso de apostas esportivas.

Um mês depois, Bryan Angulo, que teve passagem pelo Santos em 2022, ficou ferido após ser alvo de um ataque a tiros.

O Equador enfrentou uma espiral de violência vinculada ao tráfico de drogas e fechará o ano com a pior taxa de homicídios da América Latina: 52 para cada 100.000 habitantes, de acordo com o Observatório do Crime Organizado.

