Jogador do Buffalo Bills, da liga de futebol americano, desmaia em campo durante partida; veja vídeo

O jogador do Buffalo Bills Damar Hamlin desmaiou em campo e recebeu atendimento médico de emergência, antes que uma ambulância o levasse a um hospital, durante o jogo da NFL (liga nacional de futebol americano), nessa segunda-feira (2), contra o Cincinnati Bengals.

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que o jogador desmaiou em campo.

A partida acontecia no Paycor Stadium, em Cincinnati, no estado de Ohio (EUA). Hamlin foi atingido durante uma jogada, levantou-se e depois desabou no chão, recebendo atendimento médico por mais de 20 minutos. Imagens de vídeo mostraram que Hamlin foi atingido na parte superior do tórax.





Os jogadores se reuniram em torno de Hamlin, muitos deles ajoelhados em oração durante o atendimento.



De acordo com a ESPN, Hamlin, de 24 anos, recebeu oxigênio ainda em campo, e sua família, que assistia ao jogo, juntou-se a ele na ambulância, que o teria levado para o UC Medical Center.

Inicialmente, relatos sugeriam que o jogo seria reiniciado após um aquecimento de cinco minutos, mas após discussão com os treinadores da equipe, os jogadores seguiram para o vestiário e o jogo foi declarado "suspenso temporariamente".

O futebol americano, um dos esportes coletivos mais violentos, tem lidado com preocupações crescentes, nos últimos anos, sobre lesões por concussão em jogadores, devido a golpes na cabeça.

