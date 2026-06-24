Jogador do Catar é suspenso por cinco partidas após lesão em rival canadense na Copa do Mundo

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O Comitê Disciplinar da Fifa aplicou uma suspensão de cinco jogos ao defensor Assim Madibo, do Catar, pela entrada dura em Ismaël Koné, do Canadá, em jogo realizado no Vancouver Place, pela segunda rodada da fase de classificação do Grupo B da Copa do Mundo. Diante da punição, ele não entra mais em campo neste mundial. Em caso de eliminação, a pena também vale para os próximos compromissos oficiais da seleção catariana.



No lance, que aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo, Koné teve a perna fraturada. Madibo foi advertido inicialmente com um amarelo, mas após a revisão do lance pela arbitragem, ele recebeu o cartão vermelho e deixou o campo inconsolável.



De acordo com nota oficial emitida pela Fifa, Madibo foi incluído no artigo 14.1 (jogo violento) do Código Disciplinar na entidade. O jogador, no entanto, ainda poderá recorrer da decisão. O comunicado informa ainda que "a suspensão será cumprida nas próximas partidas da seleção do Catar na Copa do Mundo".





Ismaël Kone deixou o gramado de maca e foi direto para um hospital de Vancouver, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico. Nem a seleção canadense, nem o Sassuolo, clube do jogador, definiram um prazo de recuperação para que ele volte a jogar.



Nesta terça-feira, o volante do Catar visitou o meio-campista acompanhado de autoridades esportivas do país, em um gesto de solidariedade após a entrada que resultou na grave lesão de Kone durante a primeira fase do Mundial.



O encontro foi divulgado pela federação catariana de futebol nas redes sociais. Nas imagens publicadas, Koné aparece em uma cadeira de rodas, enquanto Madibo está ao seu lado durante a visita. O presidente da Associação Canadense de Futebol também participou da recepção.

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