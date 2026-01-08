A- A+

FUTEBOL Jogador do Coritiba fratura o antebraço durante jogo de estreia do Paranaense e passará por cirurgia Lucas Crepaldi, de 18 anos, quebrou o braço ao tentar disputar a bola com o goleiro da equipe adversária; procedimento ocorrerá nesta quinta-feira, segundo o clube

A primeira partida do Coritiba pelo Campeonato Paranaense de 2026, contra o Foz do Iguaçu, iniciou com uma cena impactante, nesta quarta-feira. O jovem atacante Lucas Crepaldi, de 18 anos, quebrou o braço ao tentar disputar a bola com o goleiro da equipe adversária, Diego Cardoso.



A lesão grave ocorreu ainda no início do jogo, aos 12 minutos do primeiro tempo, no Couto Pereira. O jogador foi conduzido ao Hospital do Pilar e após exames complementares, apresentou uma fratura no antebraço esquerdo e será submetido a procedimento cirúrgico amanhã, segundo nota do clube.

Como ocorreu a lesão

Crepaldi foi lançado da intermediária nas costas da defesa, e corria desmarcado para tentar dominar a bola na entrada da área, mas o goleiro Diego Cardoso se antecipou e cortou o passe. Na dividida, o atacante do Coxa caiu tentando se apoiar com o braço esquerdo no chão, mas devido à força do impacto e ao peso de seu corpo, o braço entortou para o lado contrário, sofrendo a fratura. O seu antebraço ficou evidentemente fora do lugar.





Ao perceber a lesão, o jogador se revirou no chão e não conseguiu chamar por ajuda. Foram os adversários que notaram a fratura e acionaram com emergência o apoio médico. Ele deixou o gramado chorando até ser levado para a ambulância no estádio.

O atleta Lucas Crepaldi está sendo encaminhado para o Hospital do Pilar para realização de exames médicos mais detalhados.



O jogador está com suspeita de fratura no antebraço após choque com o goleiro adversário. — Coritiba (@Coritiba) January 8, 2026

Logo ele foi direcionado ao Hospital do Pilar, segundo o clube, para confirmar a fratura.

Confira o momento da lesão (imagem forte)

O jogo terminou com uma vitória do time da casa. O Coritiba, de Crepaldi, venceu por 3 a 2 o Foz.





Crepaldi quebrando o braço durante jogo do Coritiba contra o Foz do Iguaçu — Foto: Reprodução/Youtube/@CanalGoat

