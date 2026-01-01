Qui, 01 de Janeiro

Confusão

Jogador do Fortaleza relata ameaças e registra B.O. após confusão na virada do ano

O episódio ganhou repercussão após a divulgação de vídeos e imagens nas redes sociais, que mostram o atleta sendo abordado por um homem no local

Eros Mancuso, lateral do Fortaleza, se envolveu em confusão no Ano Novo - Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC

O lateral Mancuso, do Fortaleza, esteve envolvido em uma ocorrência registrada durante a madrugada desta quinta-feira (1º), em um condomínio residencial, durante uma confraternização de Ano Novo. O episódio ganhou repercussão após a divulgação de vídeos e imagens nas redes sociais, que mostram o atleta sendo abordado por um homem no local.

Nos registros que circularam, Mancuso é questionado sobre a presença do meia Herrera na residência e responde que não sabe se o jogador estaria no imóvel. Relatos que acompanham os vídeos indicam que a situação ocorreu ao longo da madrugada. Informações sobre a presença de outros atletas do Fortaleza não foram confirmadas oficialmente.

Em pronunciamento divulgado posteriormente, o jogador relatou que o episódio começou com ofensas verbais enquanto ele estava em casa com familiares e amigos. "Na virada de ano, enquanto estive em casa com família e amigos, fui surpreendido com xingamentos por um homem nitidamente fora de si", afirmou.

Segundo Mancuso, mesmo após ser ignorado, o homem teria insistido na confusão e retornado ao local acompanhado de outra pessoa. "Veio até minha casa, ingressou e arrombou uma das portas, ameaçando todo mundo. Tentamos retirá-los, mas partiram para agressões físicas com um dos convidados", relatou o atleta, acrescentando que a polícia foi acionada para conter a situação

O lateral informou ainda que registrou um boletim de ocorrência ao longo do dia e que ele, familiares e amigos passam bem.

"Estou bem, assim como familiares e amigos. Durante o dia estarei fazendo boletim de ocorrência. Agradeço as mensagens de preocupação e não devo mais falar sobre o caso", concluiu. O Fortaleza não se pronunciou oficialmente até o momento.
 

