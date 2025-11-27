Jogador do Liverpool critica time e desabafa diante do momento de crise: 'Estamos na m...'

A- A+

O Liverpool vive péssima fase na temporada. Nos últimos 12 jogos disputados, a equipe inglesa perdeu nove partidas. O técnico Arne Slot começa a sentir forte pressão no cargo.



Nas últimas três partidas, o Liverpool sofreu três derrotas acachapantes. Pela Premier League, foi superado pelo Manchester City por 3 a 0. Posteriormente, também levou 3 a 0 do Nottingham Forest. Na quarta-feira, 26, pela Champions League, foi surpreendido em casa pelo PSV por 4 a 1.



Diante do momento de crise, o meia Curtis Jones fez um forte desabafo. O jogador criticou a equipe e pediu reação ao elenco na sequência da temporada.



"Eu não tenho resposta, sinceramente. É inaceitável. Já cansei de ficar com raiva por dentro. Agora estou em um ponto no qual eu simplesmente não tenho palavras. Vamos tentar levar o time para onde ele tem que estar, mas, agora, nós estamos na m... E isso precisa mudar", afirmou Jones ao canal RTE.





Pela primeira vez nos últimos 72 anos, os Reds foram derrotados por três gols ou mais em sequência em três jogos. O risco de demissão do técnico Arne Slot é uma realidade em Anfield.



"Não importa se é justo ou não, entendo que é normal. Se qualquer treinador do mundo perder a quantidade de jogos que perdemos, é normal que as pessoas falem sobre isso", disse Slot após o revés para o PSV.



"Não, eu não estou preocupado (com uma possível demissão). Meu foco está em outras coisas além do meu cargo. Eu tento analisar e ajudar os jogadores ao máximo, e é óbvio que não estou fazendo como fiz na última temporada", continuou.



No primeiro ano no comando do clube, Arne Slot conquistou a Premier League. Agora, porém, o time caiu de rendimento. O treinador tem o desafio de dar a volta por cima com o Liverpool



"Eu acho que sempre se trata do time, e acho que nós todos podemos melhorar. Isso vale para todos, inclusive para mim. É hora de falar sobre o time em vez dos erros individuais, porque erros acontecem no futebol", discursou, minimizando as falhas individuais dos jogadores.

