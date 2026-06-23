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Tragédia Jogador do Paulista de Jundiaí sofre parada cardíaca durante treino e precisou ser hospitalizado Andryl Miguel, de 20 anos, permanece internado sob observação; clube informou que atleta está lúcido e com sinais vitais estáveis

O atacante Andryl Miguel Lourenço da Silva, de 20 anos, sofreu uma parada cardíaca durante um treino do Paulista Futebol Clube na segunda-feira (22), em Jundiaí (SP). O jogador recebeu atendimento ainda no campo, foi reanimado e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula, onde permanece internado.

O clube afirmou que Andryl recebeu massagem cardíaca logo após passar mal e foi reanimado antes de ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Paulista informou que o atleta passará por avaliações e exames complementares para que seu quadro clínico seja analisado de forma mais detalhada. O clube afirmou ainda que acompanha a situação de perto e presta todo o suporte necessário ao jogador e aos familiares. Em novo boletim divulgado nesta segunda-feira, o clube informou que o jogador está consciente, lúcido e com sinais vitais estáveis.

De acordo com a TV Tem, Andryl está estável. As causas da parada cardíaca ainda são investigadas.

Atacante chegou ao clube neste ano

O Paulista Futebol Clube se prepara para disputar a Copa Paulista, prevista para julho. No primeiro semestre, a equipe participou da Série A3 do Campeonato Paulista, competição da qual Andryl fez parte do elenco.

O atacante chegou ao clube em 2025. Antes, defendeu Boavista-RJ, Volta Redonda, Zumbi-AL e Capital-DF.

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