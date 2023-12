Jogador do Porto morre em acidente de carro

A- A+

O jogador Aduílio Alves Pereira, que jogava no Porto/PE, morreu na madrugada de domingo (17), vítima de um acidente de carro. A fatalidade aconteceu na BR-104 em Cupira, Agreste de Pernambuco, após o veículo se colidir com um cavalo.

Aduílio tinha 19 anos e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não possuía habilitação. Além do jogador, estavam no carro mais dois passageiros; um foi encaminhado para o Hospital de Cupira, mas não resistiu aos ferimentos também acabou morrendo. O outro passageiro foi encaminhado ao Hospital da Restauração no Recife.

Além da PRF, o IC e IML estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.



Sobre o jogador

Aduílio pertencia ao Caruru City e tinha sido emprestado recentemente ao Porto, onde já havia atuado nas categorias de base. O jogador atuou pela Copa Atlântico, um torneio sub-19, em novembro deste ano, e estava participando da pré-temporada do Gavião, onde iria disputar o Estadual.

O velório do jogador foi realizado na manhã desta segunda-feira, na Quadra Poliesportiva de Cupira. O Caruaru City e o Porto emitiram notas lamentando a morte do atacante.



