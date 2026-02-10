Ter, 10 de Fevereiro

Alta hospitalar

Jogador do Sampaio Corrêa, que convulsionou em campo, recebe alta hospitalar

Alexandre ficou dois dias e meio internado e passou por uma bateria de exames que não constataram nenhuma alteração neurológica e cardíaca

Alexandre, meia do Sampaio Corrêa, convulsionou em partida contra o FlamengoAlexandre, meia do Sampaio Corrêa, convulsionou em partida contra o Flamengo - Foto: Jhonathan Jeferson/Sampaio Corrêa

O meia Alexandre, do Sampaio Corrêa-RJ, recebeu alta no Hospital Quinta D’or, em São Cristóvão, no final da manhã desta terça-feira. O atleta, que sofreu uma convulsão na partida contra o Flamengo, no último sábado, estava internado na unidade clinica para baterias de exames e observação.

Alexandre passou por tomografia computadorizada de cranio, ressonância magnética de crânio, exames laboratoriais e holter de 24h, além do eletrocardiograma que não constataram nenhuma alteração neurológica e cardíaca.

Agora, o jogador seguirá em repouso em casa, aguardando novos exames, para depois retornar as atividades físicas. O Sampaio Corrêa-RJ disputará o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Carioca com Maricá, Nova Iguaçu e Portuguesa.

Alexandre desabou sozinho aos 8 minutos de jogo contra o Flamengo, começando a convulsionar no gramado do Maracanã, em partida válida pela última rodada do Campeonato Carioca. A ambulância precisou entrar em campo para retirar o atleta.

