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COPA DO MUNDO

Jogador do Senegal anuncia afastamento da seleção enquanto comissão técnica permanecer

Pape Gueye anunciou seu afastamento da seleção africana logo após a eliminação na Copa do Mundo diante da Bélgica

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Pape Gueye, meio-campista SenegalêsPape Gueye, meio-campista Senegalês - Foto: Fran Santiago/AFP

A dramática eliminação do Senegal para a Bélgica nesta quarta-feira, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo, causou estragos no elenco africano. E o primeiro sinal deste cenário foi exposto pelo meio-campista Pape Gueye, que anunciou seu afastamento da seleção africana.

A decisão de encerrar seu ciclo temporariamente na equipe nacional veio depois de o jogador afirmar que deixou o campo contra os belgas por escolha do treinador, mesmo se sentindo em condições de seguir na partida.

"Enquanto a comissão técnica permanecer no comando, farei uma pausa na seleção", publicou o jogador em suas redes sociais.

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A irritação do atleta reflete a falta de sintonia do treinador Pape Thiaw com algumas peças do elenco durante a Copa do Mundo. Segundo o Sports News Africa, as premiações pelo vice-campeonato da Copa Africana de Nações ainda não tinham sido quitados.

Pape Gueye deixou o campo ainda aos 20 minutos do segundo tempo, quando Senegal vencia o duelo por 2 a 0 e dominava o confronto. O fim da partida, no entanto, contou com uma reviravolta inesperada. Nos minutos finais, a Bélgica marcou duas vezes em um intervalo de três minutos e levou o duelo para a prorrogação

Quando a decisão se encaminhava para a disputa de penalidades a fim de definir o classificado às oitavas de final, Camara derrubou Tielemans na área. O VAR chamou o juiz e, após revisão do lance, Tielemans cobrou o pênalti e decretou a vitória de virada dos europeus por 3 a 2.

Senegal encerrou a sua campanha no Mundial com uma vitória sobre o Iraque e derrotas para a França e a Noruega na fase de grupos (além do revés para a Bélgica). Já os belgas, que continuam no Mundial, terão pela frente os Estados Unidos pela oitavas de final.

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