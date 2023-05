A- A+

Operação Penalidade Máxima Jogador do Sport e outros dois com passagens por PE foram citados em nova lista de esquema de aposta Atletas tiveram seus nomes citados em possíveis negociações de apostadores investigados

O meio-campo Matheus Vargas, atualmente no Sport, teve o nome citado em conversas de apostadores investigados nos esquemas de manipulação de resultados, da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Além dele, Auremir e Dadá Belmonte, atletas com passagens por outros clubes pernambucanos também tiveram seus nomes vinculado. As menções dos nomes não garantem que os jogadores tenham aceitado fazer parte do arranjo.

O portal de notícias do O Globo teve acesso a uma série de conversas envolvendo alguns dos apostadores investigados pela operação. Nos trechos divulgados, se pode verificar os valores de possíveis apostas, lista de atletas que já estariam acertados, de clubes nacionais e até de fora do país e sondagens por mais jogadores.

Matheus Vargas

Contratado pelo o Sport para a disputa da temporada de 2023, o meio-campista Matheus Vargas foi um dos novos atletas que tiveram seus nomes citados. A negociações se deram quando o jogador ainda fazia parte do elenco do Fortaleza. Na transcrição do áudio de um dos apostadores, Vargas aparece como um nome que estaria sendo contactado. Ainda mais, o apostador teria entrado em contato com o irmão do atleta para que acerto fosse concluído.

Escreva a legenda aqui

Auremir, ex-Náutico

Outro atleta que também foi citado foi Auremir, jogador revelado na base alvirrubra. O volante/lateral, que atualmente compõe o elenco do CRB, teve o nome vinculado quando ainda atuava no Goiás. Na lista em questão, o atleta parece como confirmado no esquema mas que ainda não tinha recebido nenhum valor, pois esperava a confirmação se seria titular no confronto.

Escreva a legenda aqui

Dadá Belmonte, ex-Salgueiro e Náutico

Revelado na base do Salgueiro e com passagem pelo Náutico em 2020, o atleta também surge como um possível jogador que recebeu sondagens por parte dos apostadores. Segundo informação dada pelo GE/GO, o atacante teria sido procurado quando ainda atuava pelo Goiás. Atualmente o atleta defende o América/MG.

Veja também

Surf Palco tradicional de surfe, Ipojuca recebe campeonatos nacionais