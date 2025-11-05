A- A+

FUTEBOL Jogador do Tottenham é ameaçado com arma por agente esportivo em Londres Polícia britânica prendeu suspeito por posse ilegal de arma e tentativa de extorsão; clube presta apoio a Udogie

O lateral italiano Destiny Udogie, do Tottenham, foi ameaçado com uma arma de fogo por um agente esportivo em Londres, no início de setembro, segundo a polícia britânica.

O caso, mantido sob sigilo até esta semana, veio à tona após o site The Athletic revelar que o atleta era a vítima citada em uma investigação por posse de arma e tentativa de extorsão.

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, o episódio ocorreu na noite de 6 de setembro, quando um homem na casa dos 20 anos — posteriormente identificado como Udogie — foi confrontado e ameaçado.

Outro homem também teria sido alvo do mesmo suspeito. Nenhum dos dois ficou ferido.

O agressor, de 31 anos, foi preso dois dias depois, acusado de posse de arma com intenção de uso, chantagem e condução sem licença. Ele foi liberado sob fiança enquanto o caso segue em investigação.

Após a imprensa italiana revelar o nome do jogador, o Tottenham confirmou o episódio e declarou estar oferecendo suporte psicológico e pessoal ao atleta e à sua família.

Udogie, de 22 anos, é uma das promessas do futebol italiano e peça importante do elenco de Ange Postecoglou. Contratado da Udinese em 2022, ele soma 75 partidas, dois gols e quatro assistências pelos Spurs, além de ter conquistado a Liga Europa nesta temporada.

Veja também