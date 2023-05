A- A+

MACHISMO Jogador do Toulouse é afastado por fala machista: "No meu país, mulheres não falam assim com homens" Jogador recentemente se envolveu em outro episódio polêmico ao se negar a usar camisa que tinha números com as cores do arco-íris

Um jogador do Toulouse, da França, foi afastado do clube por uma fala considerada machista durante as comemorações do time pelo título da Copa da França, no dia 29 de abril. Zakaria Aboukhlal, entre outros jogadores, faziam muito barulho durante o discurso da vice-prefeita Laurence Arribagé, na Câmara Municipal local, onde ocorria um evento em comemoração ao título, quando foram pedidos para que fizessem menos barulho.

Aboukhlal teria respondido na ocasião: “No meu país, as mulheres não falam assim com os homens”. Após receber as denúncias, o clube optou por afastar o jogador dos treinos com o time principal.

“Perante as graves denúncias publicadas pelo RMC Sport contra o jogador do Toulouse Football Club, Zakaria Aboukhlal, o Clube comunica que o seu jogador vai treinar afastado do grupo profissional até nova ordem, enquanto se aguarda os resultados de uma investigação interna. O Clube não fará mais comentários até a conclusão deste último”, diz o comunicado publicado pelo clube.

Vale lembrar que o jogador esteve envolvido em outro caso polêmico recentemente. Neste domingo, ele e outros jogadores tanto do Toulouse como do adversário da partida, o Nantes, se recusaram a entrar em campo por conta de as camisas de jogo conterem as cores do arco-íris, devido a uma campanha da Ligue 1 contra a homofobia.



O jogador se manifestou por meio de suas redes sociais, mas apenas para comentar o caso sobre o uso das camisas com cores LGBTQIAP+. Na publicação, ele afirma que não acreditava ser "a pessoa mais indicada para participar desta campanha" e que esperava que a "decisão seja respeitada, assim como todos desejamos ser tratados com respeito".

"Tomei a decisão de não participar do jogo de hoje. Em primeiro lugar, quero enfatizar que tenho a maior consideração por todos os indivíduos, independentemente de suas preferências pessoais, gênero, religião ou origem. Este é um princípio que não pode ser enfatizado o suficiente. O respeito é um valor que tenho em grande estima. Estende-se aos outros, mas também abrange o respeito por minhas próprias crenças pessoais. Por isso, não acredito que seja a pessoa mais indicada para participar nesta campanha. Espero sinceramente que minha decisão seja respeitada, assim como todos desejamos ser tratados com respeito".

