Jogador do Villarreal nega provocação sobre o aborto de esposa de Valverde

Álex Baena, jogador do Villarreal, negou que tenha feito provocação sobre o aborto que a esposa de Fede Valverde sofreu. Segundo o jornal espanhol Marca, o uruguaio esperava o rival na saída do vestiário. Baena negou que tivesse dito a Valverde "chore agora que seu filho não vai nascer", como garante a equipe de Valverde, sábado após a vitória do Villareal contra o Real Madrid por 3 a 2, na Copa Rei.

"É totalmente falso que eu disse isso", escreveu Baena em suas contas no Twitter e no Instagram.

Baena também fez referência ao soco de Valverde, embora não o tenha citado em nenhum momento: "Muito triste com o ataque que sofri após o jogo e surpreso com o que estão falando sobre mim".

Segundo a mídia espanhola, o jogador do Villarreal fez um comentário a Valverde sobre o filho, após a partida entre as duas equipes, e teria sido agredido com um soco pelo rival.

Segundo os representantes de Valverde, o problema começou no confronto entre Real e Villarreal pela Copa do Rei. Nesse jogo, Baena teria chutado Valverde e xingado seu filho. Disseram que o jogador deixou passar o episódio. Mas, no jogo deste sábado, o rival teria repetido a provocação: "Na partida da Copa do Rei, Baena chutou Fede e disse a ele: 'chora agora que seu filho não vai nascer'. Valverde o esperou no estacionamento, e lhe disse para não mexer com sua família", explicou ao jornal espanhol Marca.

Imagens de televisão mostram o jogador embarcando no ônibus do Villarreal com a bochecha esquerda inchada. Real Madrid e Villarreal não se pronunciaram.

O árbitro Javier Alberola Rojas não incluiu nenhuma referência ao incidente em seu relatório de jogo.

Baena explica em suas redes socias que o confronto aconteceu cinco dias antes de Mina Bonino, mulher de Valverde, revelar os problemas que teve no início da gravidez. No entanto, quatro dias antes da partida, Mina já havia compartilhado que a família estava passando por momentos complicados.

