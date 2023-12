Jogador do Wolverhampton agrediu companheiro e cuspiu em membro da comissão técnica, diz jornal

A- A+

O Wolverhampton afastou, na semana passada, o lateral esquerdo Jonny Otto de todas as atividades, mas sem revelar qual era o motivo para a decisão. Nesta terça-feira, o portal The Athletic revelou que o jogador foi punido após um desentendimento durante um treino, ao qual ele teria reagido de maneira violenta.

Segundo a publicação, o espanhol se desentendeu após um lance de jogo com o jovem Tawanda Chirewa, em quem Jonny daria uma cotovelada em seguida. Com o início da confusão, pessoas que estavam no local tentaram acalmar o jogador, que, no entanto, teria reagido cuspindo em um membro da comissão técnica do clube.

Após deixar o campo de treino, o jogador ainda destruiria diversos itens em um dos ambientes nos quais os jogadores ficam, tendo até mesmo quebrado uma televisão. Depois dos incidentes, Jonny teria se desculpado.

“Conversamos, e ele aceitou que até o final de janeiro não fará parte da equipe principal. Ele seguirá treinando conosco e se quiser poderá jogar com o sub-21. Conhecendo-o, provavelmente fará isso”, explicou Matt Hobbs, diretor esportivo do Wolverhampton.





Aos 29 anos, o jogador viveu bons momentos pelo clube inglês em temporadas passadas, mas não vinha conseguindo repetir esse desempenho recentemente. Nas últimas seis partidas do time, ele chegou a ser relacionado, mas sequer entrou em campo.

Sua última partida pelo clube ocorreu no final de setembro, na vitória do time sobre o Manchester City, em casa, por 2 a 1, no que era apenas sua terceira partida pelo time na temporada.

Veja também

FUTEBOL Tite é o técnico mais pesquisado do Brasileirão 2023; veja a lista completa