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BASQUETE Jogador dos Warriors sofre lesão "bizarra" no joelho e deixa jogo de maca na NBA Moses Moody caiu após tentativa de enterrada na prorrogação e passou por exames ainda na arena

Uma cena preocupante marcou a vitória do Golden State Warriors sobre o Dallas Mavericks por 137 a 131, na prorrogação. O ala Moses Moody sofreu uma lesão no joelho esquerdo ao tentar uma enterrada e precisou ser retirado de maca da quadra.

Moses Moody just suffered what could be a patellar dislocation of left knee on a non contact injury while laying it up. It's a little gruesome, so watch with caution. pic.twitter.com/BenNpt1eO8 — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) March 24, 2026

O lance aconteceu a pouco mais de um minuto do fim do tempo extra. Após roubar a bola do novato Cooper Flagg, Moody partiu em velocidade para a cesta, mas, ao apoiar o corpo para a finalização, teve o joelho cedendo de forma brusca e caiu imediatamente no chão.

O jogador, que havia anotado 23 pontos até então, deixou a quadra sob forte apreensão e foi encaminhado para exames de raio-X ainda durante a partida. A gravidade da lesão ainda não foi confirmada oficialmente.

— Não sabemos o que é, mas pareceu muito ruim — afirmou o técnico Steve Kerr após o jogo, indicando preocupação com a condição do atleta.

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