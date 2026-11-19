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Futebol Jogador é suspenso por oito anos no Equador após atingir árbitro com pedra durante partida Jhon Perlaza agrediu o assistente em jogo da terceira divisão do Campeonato Equatoriano

O jogador Jhon Perlaza foi suspenso por oito anos de qualquer atividade relacionada ao futebol após atingir um árbitro assistente com uma pedra durante uma partida da terceira divisão do Campeonato Equatoriano. A punição foi anunciada pela Federação Equatoriana de Futebol (FEF), na quarta-feira, e o atleta ficará longe dos gramados até 19 de outubro de 2034.

O episódio aconteceu no dia 17 de outubro, no confronto entre Club Ciudad de Yantzaza, equipe de Perlaza, e Club Rio Aguarico Aos 51 minutos do segundo tempo, o jogador arremessou uma pedra do banco de reservas, que atingiu o rosto do assistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez. A partida foi interrompida e não chegou ao fim.

Segundo a federação equatoriana, o árbitro sofreu ferimentos graves e precisou passar por uma cirurgia, precisando ficar afastado por 60 dias. A comissão disciplinar responsabilizou Perlaza por agressão física contra um integrante da equipe de arbitragem e determinou a suspensão de oito anos no Equador.

A FEF também informou que vai solicitar à Fifa que a punição tenha validade mundial. Caso o pedido seja aceito, o jogador ficará impedido de exercer atividades relacionadas ao futebol em outros países durante o período da suspensão.

O Club Ciudad de Yantzaza também foi punido. A equipe recebeu uma multa de 2 mil dólares (cerca de R$ 11,7 mil, na cotação atual) e terá de pagar outros 4.369,73 dólares (R$ 25 mil) para cobrir as despesas médicas do árbitro assistente.

O clube já havia divulgado um pedido de desculpas e informado o desligamento imediato de Perlaza após identificar o responsável pela agressão.

Veja a nota oficial da Federação Equatoriana de Futebol

"A Federação Equatoriana de Futebol informou que sua Comissão Disciplinaria, mediante resolução de 18 de novembro de 2026 (expediente disciplinar N.º CD-035-2026), sancionou o jogador Jhon Michel Perlaza Salas e o Club Ciudad de Yantzaza. A sanção respondeu aos confrontos ocorridos em 17 de outubro de 2026 no partido entre o Club Ciudad de Yantzaza e o Club Río Aguarico FC, na data 3 do Grupo D da Ascenso Nacional 2026.

Ao minuto 90+6, o jogador lançou da banca de suplentes uma pedra que impactou na lista do assistente de juízes Lenin Giovanni Ojeda Núñez, que obrigou a dar por terminar o encontro. O assistente do juiz sofreu lesões graves que exigiram intervenção cirúrgica e incapacidade de descanso (60) dias.

A Comissão declarou o jogador responsável pela agressão física a um oficial de partido e pela suspensão por oito (8) anos de todas as atividades relacionadas ao futebol, até 19 de outubro de 2034. Além disso, a FEF solicitará à FIFA que estenda esta sanção para nível mundial.

O clube foi declarado responsável pela conduta de seu jogador e por incumprir suas obrigações de segurança como equipamento local. Deverá pagar uma multa de USD 2.000,00 e reembolsar USD 4.369,73 pelos gastos médicos do julgado assistente, e não poderá jogar seus próximos três (3) partidos como locais no Estádio Municipal de Yantzaza.

A decisão pode ser apelada perante o Tribunal de Apelações da FEF"

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