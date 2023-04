Jogador envolvido em esquema recebia até R$ 100 mil para manipular resultados

A- A+

Jogadores de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro são apontados como suspeitos de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados de partidas. Para cumprirem ações que alterassem o rumo dos jogos, como receber cartões ou cometer pênaltis, os atletas recebiam de R$ 50 mil a R$ 100 mil. O Ministério Público de Goiás (MPGO) suspeita que, além do Brasileirão do ano passado, o grupo também tenha atuado em cinco competições estaduais, entre eles o Goianão, Gaúchão, Mato-Grossense e Paulistão.

As investigações apontam que a organização criminosa está "concretamente" envolvida em, pelo menos, cinco disputas da primeira divisão de 2022. Um dos alvos de busca e apreensão é o zagueiro Victor Ramos, da Chapecoense, segundo o ge. A segunda parte da Operação Penalidade Máxima II, deflagrada pelo MPGO nesta terça-feira, cumpre três mandados de prisão preventiva em 16 cidades.

Em nota, o clube de Chapecó alegou que "reforça o seu apoio e, principalmente, a confiança na integridade profissional do atleta". No entanto, endossou "posicionamento totalmente contrário a qualquer tipo de situação que envolva a manipulação de resultados de jogos". O time destacou ainda que esta prática é antidesportiva e fere "os valores éticos e morais da modalidade". A Chapecoense disse colaborar com as investigações das autoridades.

No mês de fevereiro, a ação resultou na denúncia de 14 pessoas, entre elas oito jogadores profissionais da Série B. Os alvos desta terça-feira atuavam de maneira semelhante ao que era aplicado em confortos da segunda divisão.

Entenda a atuação do grupo

A investigação indica que as manipulações eram diversas e visavam, por exemplo, assegurar a punição a determinado jogador por cartão amarelo, cartão vermelho, cometimento de penalidade máxima, além de assegurar número de escanteios durante a partida e, até mesmo, o placar de derrota de determinado time no intervalo do jogo.

Há indícios de que as condutas previamente solicitadas aos jogadores visam possibilitar que os investigados consigam grandes lucros em apostas realizadas em sites de casas esportivas, utilizando, ainda, contas cadastradas em nome de terceiros para aumentar os lucros.

Veja também

manipulação Manipulação de jogos, namoro com Nicole Bahls e filho de prefeito: quem é Victor Ramos