A- A+

Tragédia Jogador espanhol encontrado morto em trem foi eletrocutado no topo de vagão Álvaro Prieto, atacante das categorias de base do Córdoba, tinha 18 anos

A autópsia do corpo de Álvaro Prieto, atacante espanhol de 18 anos encontrado morto entre dois vagões de um trem, revelou que o jogador foi eletrocutado. Segundo investigadores, o jogador das categorias de base do Córdoba, da terceira divisão da Espanha, estaria no teto da composição no momento em que sofreu o choque.

O corpo de Prieto foi encontrado na última segunda-feira (16), após cinco dias de desaparecimento, na estação Santa Justa, na cidade de Sevilha. A investigação, em andamento desde então, aponta que o jogador entrou em contato com uma zona do vagão próxima da catenária, o equipamento de alimentação elétrica do trem, e sofreu uma descarga de 3.500 volts. A sequência do acidente foi filmada pelas câmeras de segurança de um posto de gasolina próximo ao local, segundo o jornal espanhol "El País".

As imagens teriam captado os jogador tendo o acesso ao trem barrado por agentes de segurança em três oportunidades: uma já na bilheteria e outras duas vezes tentando acessar a plataforma irregularmente, já durante a noite. Segundo depoimentos de familiares, também ao El País, Prieto estaria tentando voltar a Córdoba após uma festa com amigos em Sevilha. Após a festa, ele partiu rumo à estação, mas teria perdido o trem para o qual tinha bilhete.

— É uma situação lamentável, algo difícil de compreender neste momento, entrar numa zona restrita ao público e chegar à zona de reparos, onde ocorreu o falecimento — afirmou Pedro Fernández, representante do governo, em declarações à rádio espanhola Canal Sur.

Nesta terça-feira (17), jogadores, funcionários e comissão técnica do Córdoba realizaram um minuto de silêncio em homenagem ao jogador. Prieto também era estudante de engenharia.

Veja também

Tênis Aposentado, Federer não sente falta de jogar contra Nadal: 'Ele é tipo um tigre enjaulado'