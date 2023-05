Jogador holandês do Spartak Moscou é acusado de tráfico de cocaína

O atacante holandês Quincy Promes, do Spartak Moscou, já julgado na Holanda por ter esfaqueado um primo, agora é acusado de ter importado cocaína, informou a justiça do país nesta terça-feira (30).

Promes, de 31 anos, é acusado, juntamente com outro cidadão holandês, de ter importado "várias centenas de quilos" de cocaína em janeiro de 2020, principalmente através do porto da Antuérpia (Bélgica), informou o Ministério Público da Holanda à AFP.

O ex-jogador do Ajax e da seleção holandesa já era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e de participar de uma organização criminosa.

A audiência preliminar sobre o caso será na próxima segunda-feira, 5 de junho, segundo a imprensa local. Promes não estará presente por conta de obrigações contratuais com o Spartak, informou a agência de notícias holandesa ANP.

Em outro caso, o Ministério Público pediu em março a prisão de Quincy Promes por ter esfaqueado um primo durante uma briga em 2020.

O jogador foi inicialmente acusado de tentativa de homicídio, mas após ouvir vários testemunhos, a promotoria concluiu que não havia provas suficientes para estabelecer que o objetivo era matar a vítima.

No início de 2021, Promes trocou o Ajax pelo Spartak Moscou, onde já havia jogado por quatro temporadas (2014 a 2018).

No mesmo ano, foi à Eurocopa com a seleção holandesa como reserva e, desde então, não foi mais convocado.

