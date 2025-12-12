A- A+

TRAGÉDIA EM HOTEL Recife: jogador de futsal morre após se desequilibrar e cair de telhado de hotel; Polícia investiga Identificado como Luiz Felipe Gomes de Jesus, o jogador estava disputando uma competição sub-21 de futsal na capital pernambucana

Um jogador de futsal de 20 anos morreu após cair do telhado de um hotel no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde dessa quinta-feira (11).

De acordo com a Polícia Civil, ele teria se desequilibrado e sofrido a queda. O caso foi registrado na 7ª Delegacia de Boa Viagem e está sendo investigado pela corporação.

O Samu chegou a ser acionado para a ocorrência, mas informou que o atleta morreu antes da chegada do serviço de atendimento ao local, na Rua Ernesto de Paula Santos.

Duas equipes do Corpo de Bombeiro também foram enviadas ao local, uma de atendimento pré-hospitalar e outra de busca e salvamento.

A reportagem entrou em contato com o hotel em que o jovem estava hospedado, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

“Mais informações poderão ser repassadas após a conclusão de todos os fatos”, informou a Polícia Civil.

Clube de futsal lamenta morte

Identificado como Luiz Felipe Gomes de Jesus e conhecido como Gamy, o atleta estava disputando a Taça Brasil de Futsal Sub-21 pela equipe do Caratoira, do Espírito Santo. As partidas da competição, que chegou ao fim nessa quinta-feira, foram disputadas no ginásio Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Em sua página no Instagram, o time de futsal publicou uma nota lamentando a morte do atleta e prestando apoio aos familiares do jovem.

"Com profunda tristeza, comunicamos o falecimento de nosso atleta. Pedimos ao Senhor que o receba de braços abertos e que conforte o coração de sua mãe, de seus familiares e todos que o amavam", diz trecho do comunicado.

"Que possamos orar por sua alma sem julgamentos e que o Senhor ampare seus amigos e todos nós que ficamos. Que Deus nos dê força para enfrentar este momento de dor e dificuldade, iluminando nossos passos e consolando nossos sentimentos", completa o clube.

Até o momento, não foram informados locais e horários de velório e sepultamento do jogador.







