Acre Jogador pernambucano é morto no Acre; foto com gesto de facção pode ter motivado crime, diz polícia Gesto de "V" feito pelo jogador em uma foto publicada nas redes sociais pode ter sido atribuído ao Comando Vermelho

Um jogador de futebol pernambucano, de 18 anos, foi morto a tiros, em Rio Branco, no Acre. Thiago Oseas Tavares da Silva disputaria o Campeonato Acreano Sub-20 pelo Santa Cruz-AC.

De acordo com a Polícia Militar do Acre (PMAC), o gesto de "V" feito pelo jogador em uma foto publicada nas redes sociais pode ter sido atribuído ao Comando Vermelho e motivado a execução.

O crime aconteceu no domingo (31), na rua Edmundo Pinto, no bairro de Santa Inês. Segundo a corporação, ao chegar ao local, a vítima estava no chão, morta.

Quatro homens foram presos e três adolescentes, apreendidos, suspeitos de envolvimento no crime. Uma arma de fogo, que pode ter sido usada no homicídio, também foi apreendida.

Ao g1, o empresário Adem Araújo, sócio majoritário do Santa Cruz-AC, informou que Thiago Oseas estava há cerca de duas semanas no Acre e morava com outros jogadores em um alojamento.

No dia do ocorrido, o jovem teria sido convidado por um colega para ir a um shopping da cidade e comunicou ao responsável pelo alojamento que retornaria às 22h.

Thiago e o colega chegaram a ir ao mall de Rio Branco e, de lá, foram para o bairro Santa Inês, onde acontecia uma festa.

"O responsável [do alojamento] liberou pra voltar dez horas, deu dez não voltou, começou desesperado mandando mensagem atrás dele. Vieram saber só mais tarde do ocorrido", afirmou Adem Araújo.

Segundo o registro policial, criminosos invadiram o local da festa e disseram que havia "gente do CV" lá, e passaram a revistar as pessoas para pegar o celular e ver as fotos.

Thiago e mais dois homens foram levados para uma área de mata. Ao encontrarem a foto da vítima fazendo o gesto associado ao grupo rival deles, os bandidos disparam em direção ao jogador.

O clube acreano se colocou à disposição para dar suporte à família de Thiago Oseas e custear o translado do corpo para Pernambuco, que estava previsto para chegar na noite dessa terça (2).

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso atleta do sub-20, Thiago Oséas. Neste momento a família Santa Cruz Acre está de luto! Que o senhor te receba de braços abertos Thiago, e que conforte os corações de todos os seus familiares e amigos”, publicou o clube.

Thiago começou a treinar futebol no Náutico aos 7 anos. Também fez escolinha no Santa Cruz e no Sport.

