Futebol de base Jogador pernambucano vêm se destacando no Cruzeiro durante a Copinha 2026; conheça Natural de Vitória de Santo Antão, Dayvinho, de 17 anos, defende o clube mineiro no principal torneio de base do país

De Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco, para a Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior tem sido um palco especial para Dayvinho, jovem talento do munícipio, que defende o Cruzeiro na principal competição de base do país.



O atleta de apenas 17 anos vem chamando atenção não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela trajetória de ascensão dentro do clube mineiro.

Recentemente, Dayvinho foi o camisa 10 da categoria Sub-17 do Cruzeiro e já teve a oportunidade de atuar como camisa 10 do Sub-20, mesmo com a pouca idade.



Agora, na Copinha, o meia representa não só a camisa celeste, mas também o futebol pernambucano em uma das maiores vitrines do cenário nacional de base.

Para o atleta, carregar o nome da sua cidade natal em uma competição tão tradicional tem um significado especial.

“Representar Vitória de Santo Antão na Copinha é motivo de muito orgulho pra mim. Antes de tudo, agradeço a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. É uma cidade que sempre me apoiou, minha família, meus amigos e também muitos amigos que sonharam com isso e não conseguiram chegar até aqui. Hoje eu tenho a oportunidade de viver esse sonho por mim e por eles”, comentou o jogador.

Para ele, também existe uma grande responsabilidade de entrar em campo levando as origens pernambucanas para fora do estado.

“Entrar em campo levando o nome da minha cidade me dá ainda mais força e responsabilidade. Vou dar meu melhor pra honrar Vitória e mostrar que daqui também saem grandes jogadores”, completou Dayvinho.



Com informações da assessoria.

