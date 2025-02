A- A+

Inusitado Jogador revela que jogou com bife dentro de chuteira em partida da Premier League; entenda James Collins tinha sofrido lesão no pé e colocou a carne congelada para aliviar a dor

O ex-zagueiro James Collins revelou, durante uma entrevista para o ex-atacante inglês Peter Crouch, que jogou com um bife dentro da chuteira em uma partida da Premier League. A situação inusitada aconteceu quando defendia o Aston Villa.

Collins explicou que machucou o pé e, por isso, colocou um pedaço da carne congelada dentro da chuteira para tentar aliviar a dor.

"Então eu estava no Villa e basicamente quebrei a parte superior do meu pé. Mas eu era um desses jogadores, você sabe, você quer continuar jogando, eu estava bem. Na sexta-feira anterior a esse jogo em particular, esqueci contra quem iríamos jogar e quebrei o pé", disse em entrevista ao podcast do ex-atacante, de acordo com o jornal inglês The Sun.

O galês ainda descreveu que a "tática" foi um conselho médico da comissão da equipe.

"Nosso médico na época disse: 'Certo, você vai pensar que estou louco, mas vamos pegar um filme plástico e colocar um bife no topo do seu pé para aliviar a pressão, ou algo assim, do osso quebrado. Então eu joguei uma partida da Premier League com um lombo de 10 onças no topo do meu pé", detalhou.

Collins revelou que devido ao suor durante a partida, no intervalo a carne estava quase "no ponto".

"Não podia ser um filé, eu não calçaria a chuteira. Mas estava quase pronto na metade do tempo porque eu estava suando", confessou.

