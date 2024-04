Jogador que levou chicotada de torcedor pode ser punido e ter de pagar multa

A- A+

O atacante Abderrazak Hamdallah virou notícia nesta quinta-feira após ter sido agredido por um torcedor depois da final da Supercopa da Arábia. Apesar da agressão, o atleta do Al-Ittihad ainda corre o risco de sofrer suspensão e ter de pagar multa. O motivo, de acordo com os jornais locais, é que ele teria provocado a confusão.

Hamdallah jogou água na direção do torcedor após a derrota de sua equipe para o Al-Hillal. O jornal Al-Sharq Al-Awsat publicou que o jogador deve ser punido pelo incidente, de acordo com o regulamento.

O fato é que Hamdallah decidiu não relatar este incidente às autoridades. O torcedor que agrediu o jogador marroquino foi preso pelas autoridades dos Emirados Árabes.

De acordo com o jornal "Al-Sharq Al-Awsat", a segurança do estádio conseguiu agir logo depois da confusão em que o atleta levou várias chicotadas do torcedor visivelmente exaltado. O serviço de segurança de Abu Dabi vai interrogar o agressor para tentar descobrir a razão do ato de violência contra o atleta marroquino.

O Al-Ittihad perdeu para o Al-Hilal por 4 a 1 na final da Supercopa da Arábia nesta quinta-feira. Abderrazak Hamdallah marcou o único gol do Al-Ittihad no clássico que definiu o campeão da Supercopa da Arábia. Pelo lado do Al-Hilal, o brasileiro Malcom fez dois, e Nasser Aldawsari e Salem Al-Dawsari marcaram uma vez cada.



