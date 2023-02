A- A+

Racismo Jogador do Real Madrid é alvo de comentários racistas após voto em Messi para melhor do mundo O zagueiro Alaba votou como capitão da Áustria e justificou como uma escolha coletiva

Capitão da Áustria, o zagueiro do Real Madrid, David Alaba, foi um dos que votaram para eleger o melhor jogador do ano no Fifa The Best. Após a divulgação do seu voto no vencedor Lionel Messi, maior ídolo do rival Barcelona, torcedores do Real fizeram comentários racistas nas publicações do defensor e pediram sua saída do clube.

Alguns torcedores foram até os comentários da última publicação de Alaba, no instagram, com a #AlabaOut (Fora Alaba) seguido de emojis de macaco.

Alaba recebe comentários racistas nas redes sociais depois de colocar Messi à frente de Benzema no FIFA The Best.



Outros torcedores fizeram apenas críticas a Alaba. Além do fato de Messi ser ídolo do Barcelona, pesou o fato do zagueiro não ter colocado seu companheiro de time Benzema na primeira posição.

Na manhã desta terça-feira (28), Alaba foi até suas redes sociais para explicar o voto em Lionel Messi. De acordo com o zagueiro, a escolha foi feita em conjunto por todos os jogadores da Áustria.

"Em relação ao prêmio FIFA The Best: a seleção nacional austríaca faz esta votação em conjunto, não depende só de mim. Todos do elenco podem votar e é assim que as coisas são decididas. Todos sabem, especialmente o Karim [Benzema], a admiração que tenho por ele e pelas suas exibições, e digo frequentemente que, para mim, ele é o melhor avançado do Mundo. E ainda acho isso, sem qualquer dúvida", garantiu o zagueiro.

No prêmio The Best, votam capitães e treinadores de seleções nacionais, além de jornalistas do mundo todo e torcedores via internet.



