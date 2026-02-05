A- A+

MUNDO Jogador revela detalhes de namoro com político que pode se tornar primeiro premier gay da Holanda Nicolás Keenan, dos Los Leones, afirma que viveu anos no armário durante a carreira esportiva

Jogador da seleção argentina de hóquei, Nicolás Keenan revelou detalhes sobre o início de sua relação com o possível futuro primeiro-ministro da Holanda e influente político do país europeu, Rob Jetten, que pode se tornar o primeiro homem abertamente homossexual a ocupar o cargo.

O esportista falou que, durante anos, manteve oculto o seu relacionamento com Jetten, enquanto desenvolvia sua trajetória profissional no hóquei. Keenan descreveu o quão complicado foi manter um relacionamento escondido ao mesmo tempo em que convivia com a exposição própria de um atleta de alto rendimento.

— Eu era um jogador profissional de hóquei que estava no armário, então para mim foi muito difícil. Foi assim que comecei minha relação com meu noivo — declarou ao veículo Pink News ao recordar como viveu o início do vínculo.

Segundo contou, o ponto de virada chegou quando conheceu Rob e compreendeu que não podia continuar escondendo sua identidade.

— Ele ficou assistindo aos meus jogos pela televisão por um bom tempo antes de ir a um — relatou.

O atleta explica que passou um ciclo olímpico inteiro "dentro do armário" até decidir falar abertamente sobre sua relação.

— Não poderia passar por outro mais, simplesmente não sendo eu mesmo. No momento em que conheci o Rob, realmente senti que ele era a pessoa certa para gritar ao mundo: "Está bem, estou apaixonado por esse cara" — conta.

Quem é Rob Jetten?

O parceiro de Keenan, Rob Jetten, desponta como possível futuro primeiro-ministro da Holanda após a vitória de seu partido D66 nas eleições legislativas do último 31 de outubro. O dirigente centrista ficou em posição favorável para ocupar o cargo e se tornar o mais jovem a assumir essa função.





Líder do D66, Rob Jetten, após pesquisas indicarem vitória do seu partido de centro-esquerda — Foto: Simon Wohlfahrt / AFP

Após a vitória eleitoral, Jetten compartilhou em sua conta no Instagram uma mensagem dedicada ao jogador argentino. “Querido Nico, obrigado pelo seu apoio incondicional. Sem você, não consigo”, escreveu.

A publicação foi acompanhada por duas fotos da comemoração eleitoral nas quais os dois aparecem abraçados e celebrando o resultado.

Durante a campanha, Jetten apostou em um tom conciliador e em propostas voltadas para políticas sociais inclusivas, sustentabilidade e integração europeia. Após a votação, celebrou o que chamou de “vitória contra a política da negatividade e do ódio”, em alusão direta ao discurso populista e anti-imigração de Wilders.

Nascido em 25 de março de 1987, em Veghel, Jetten construiu sua carreira com um discurso otimista, moderado e comprometido com os valores europeus. Ex-ministro do Clima e Energia no quarto gabinete de Mark Rutte, ele assumiu a liderança do D66 em 2023 e conduziu o partido a um dos seus melhores desempenhos recentes.

