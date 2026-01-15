A- A+

ESPORTES Jogador russo é encontrado morto na região de Moscou Atleta havia sido vítima de ataque a tiros semanas antes

O corpo do jogador de futebol russo Layonel Adams, de 30 anos, foi encontrado em Zvenigorod, cidade satélite de Moscou. A informação foi confirmada por uma fonte policial à agência TASS.

Segundo as autoridades, o corpo estava ao lado de um prédio onde reside o goleiro Timur Magomedov, do Dynamo Makhachkala. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas.

Versões iniciais divulgadas por canais locais atribuíram o caso a motivos pessoais, mas a mãe do jogador negou publicamente essa narrativa, afirmando que o filho não mantinha relacionamento amoroso. A família pede cautela enquanto as autoridades conduzem a apuração.





Layonel Adams, filho de pai nigeriano e mãe russa, havia sido vítima de um ataque violento no fim de dezembro, quando foi agredido por um grupo e atingido por disparo no quadril nas proximidades de um restaurante em Zvenigorod. Ele chegou a ser hospitalizado, mas recebeu alta dias depois.

Revelado nas categorias de base do CSKA Moscou, onde atuou entre 2012 e 2014, Adams passou ainda por clubes como Yenisei Krasnoyarsk, Volga Tver e Kamaz Naberezhnye Chelny. Atualmente, defendia o Alga Bishkek, do Quirguistão.

Veja também