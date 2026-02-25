A- A+

FUTEBOL Jogador turco que reanimou gaivota perdeu o jogo, mas afirma: "Salvar uma vida foi mais importante" Cena inusitada ocorreu durante partida de futebol amador na Turquia, após a ave ser atingida por uma bolada e cair em campo

Na terça-feira, uma cena inusitada viralizou nas redes: uma gaivota, que ficou inconsciente após ter sido atingida por uma bola durante um jogo de futebol amador na Turquia, foi reanimada com manobras cardíacas de emergência realizadas pelo jogador Gani Çatan.

Em entrevista à agência de notícias Anadolu, o capitão do time, que não tem formação formal em primeiros socorros, deu detalhes do incidente.

—A primeira coisa que me veio à cabeça foi fazer massagem cardíaca, porque ela não conseguia respirar. Então, tentei a sorte — contou o jogador que nmão se importou de ter perdido a partida. — É maravilhoso ter ajudado a salvar uma vida, isso foi o mais importante.





O incidente ocorreu quando a gaivota sobrevoava baixo o campo e foi atingida pelo chute do goleiro do Istambul. Çatan correu em direção à ave, que estava imóvel no meio do campo, e realizou a reanimação básica, pressionando ritmicamente o seu peito.

Quando a gaivota recuperou a consciência, foi retirada do campo pelos paramédicos que cuidaram da asa ferida.

