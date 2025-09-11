Jogador do Las Palmas voltará a jogar após superar o câncer pela segunda vez
O meio-campista teve que ficar mais seis meses afastado para passar por outro tratamento de quimioterapia e lutar contra a doença
Kirian Rodríguez, meio-campista do Las Palmas, atualmente na segunda divisão espanhola, recebeu alta para voltar a jogar futebol após uma recidiva de câncer, anunciou o próprio jogador em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11).
"Quero que saibam que recebi alta. Não estou curado, porque um paciente com câncer precisa de cinco anos para o que se chama cura. Daí a recuperação, porque eu não estava completamente curado", declarou a meia da cidade de Tenerife, de 28 anos, que superou um linfoma de Hodgkin há dois anos.
"Mas minha sim, recebi alta, tenho alta competitividade. Então isso me permite voltar à vida cotidiana, de verdade, à minha vida normal, aos treinos, a poder dar um chute num companheiro de equipe e ser chutado de volta, e a poder olhar feio para o técnico quando ele não me incluir no elenco", brincou Rodríguez.
O meio-campista, que revelou uma recidiva no início de fevereiro, teve que ficar mais seis meses afastado para passar por outro tratamento de quimioterapia e lutar contra a doença.