Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Superação

Jogador do Las Palmas voltará a jogar após superar o câncer pela segunda vez

O meio-campista teve que ficar mais seis meses afastado para passar por outro tratamento de quimioterapia e lutar contra a doença

Reportar Erro
Jogador tem vencido a batalha contra o câncer e vai retornar aos gramadosJogador tem vencido a batalha contra o câncer e vai retornar aos gramados - Foto: Reprodução/@kirianrguez

Kirian Rodríguez, meio-campista do Las Palmas, atualmente na segunda divisão espanhola, recebeu alta para voltar a jogar futebol após uma recidiva de câncer, anunciou o próprio jogador em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11).

Leia também

• Djokovic se muda para a Grécia em meio a tensões e acusação de 'traição' pelo governo da Sérvia

• Vencedor do Puskás de 2021, Lamela explica aposentadoria precoce: "As dores começaram aos 22 anos"

• Mãe de Mbappé revela que família pediu para ele renovar com o PSG em 2022

"Quero que saibam que recebi alta. Não estou curado, porque um paciente com câncer precisa de cinco anos para o que se chama cura. Daí a recuperação, porque eu não estava completamente curado", declarou a meia da cidade de Tenerife, de 28 anos, que superou um linfoma de Hodgkin há dois anos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Kirian Rodríguez (@kirianrguez)

"Mas minha sim, recebi alta, tenho alta competitividade. Então isso me permite voltar à vida cotidiana, de verdade, à minha vida normal, aos treinos, a poder dar um chute num companheiro de equipe e ser chutado de volta, e a poder olhar feio para o técnico quando ele não me incluir no elenco", brincou Rodríguez.

O meio-campista, que revelou uma recidiva no início de fevereiro, teve que ficar mais seis meses afastado para passar por outro tratamento de quimioterapia e lutar contra a doença.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter