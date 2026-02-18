A- A+

FUTEBOL Jogadora de time inglês denuncia comentários sexistas após viralizar com gols: "Passou dos limites" Clube apagou comentários para proteger bem-estar das jogadoras

A atacante Tara Mae Kirk, de 22 anos, afirmou que a repercussão nas redes sociais após uma sequência de gols pelo Peterborough Women resultou em uma “atenção indesejada” marcada por comentários que, segundo ela, “passaram muitas vezes dos limites” e assumiram teor sexista.

Kirk, que se transferiu do Leicester City Women para o Peterborough em 2022, viu sua popularidade disparar na temporada seguinte. Após o clube divulgar vídeos com gols marcados em partidas consecutivas, as publicações alcançaram milhões de visualizações semanais — e abriram espaço para uma enxurrada de mensagens.

O volume e o conteúdo de parte dos comentários levaram o clube a apagar publicações para preservar o bem-estar das atletas, incluindo Kirk e sua companheira de equipe Keir Perkins.

Em entrevista ao programa The Kick Back, da emissora talkSPORT, a atacante afirmou que não esperava a repercussão.





— Nunca imaginei as reações que tive por marcar gols. É a minha posição, é o que se espera que eu faça — declarou.

Segundo ela, a dimensão do fenômeno ficou clara quando os números se repetiram por semanas consecutivas.

— Na primeira semana tive cinco milhões de visualizações, na segunda mais cinco milhões, e na terceira outros cinco milhões. Foram cinco ou seis semanas seguidas assim — relatou.

Inicialmente, Kirk acreditou que se tratava de um acaso. Com o tempo, porém, percebeu que o engajamento vinha acompanhado de mensagens que extrapolavam o campo esportivo.

— Percebi rapidamente que era positivo, mas também que estava a passar dos limites, a roçar o sexismo e a sexualizar-me. É um equilíbrio entre o bom e o mau. Foi isso que tive de aprender — afirmou.

Com 89 jogos e 52 gols pelo Peterborough, a atacante destacou que ser mulher no futebol exige resiliência adicional, sobretudo no ambiente digital.

— Acho que tenho pele grossa, mas tive de a tornar ainda mais grossa por estar online — disse.

Veja também