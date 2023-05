A- A+

LUTO Jogadora de vôlei Paula Borgo morre aos 29 anos Oposta lutava contra um câncer no estômago desde setembro do ano passado

Luto no vôlei. Morreu nesta quinta-feira (11) a jogadora Paula Borgo, de 29 anos. Ela lutava contra um câncer no estômago, que descobriu em setembro do ano passado. A notícia foi dada nas redes sociais pela mãe da atleta.

Paula Borgo também defendeu a seleção brasileira. A oposta foi prata na Liga das Nações de 2019 e campeã mundial sub-23 em 2015.

"O Fluminense lamenta profundamente a morte de Paula Borgo, oposta que honrou as cores do vôlei Tricolor na temporada 2019/2020. Muita força e toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares", postou o clube das Laranjeiras.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) também lamentou a morte de Paula Borgo:

"Ela foi um grande talento do vôlei nacional e defendeu a seleção brasileira em importantes competições como a Liga das Nações e os Jogos Pan-Americanos. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e amigos de Ana Paula Borgo"

Além do Fluminense, a oposta atuou em clubes do Brasil como Praia Clube, Osasco e Pinheiros, além do voleibol italiano e turco.

