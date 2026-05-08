Sex, 08 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Jogadora do Leicester é eleita a melhor da temporada após fazer 9 jogos e marcar apenas um gol

Alisha Lehmann, que é a jogadora com mais seguidores nas redes sociais no mundo, recebeu prêmio votado por torcedores do clube inglês

Reportar Erro
Alisha Lehmann recebe o prêmio de melhor jogadora da temporada no LeicesterAlisha Lehmann recebe o prêmio de melhor jogadora da temporada no Leicester - Foto: Leicester/Divulgação

A atacante suíça Alisha Lehmann se envolveu em uma polêmica após ser eleita a melhor jogadora do Leicester na temporada mesmo após participar somente de 9 jogos e marcar apenas um gol em 415 minutos.

A atleta, que é a jogadora com mais seguidores nas redes sociais no mundo, recebeu o prêmio por meio de uma votação feita pelos torcedores do clube inglês.

Além disso, o seu único gol, que foi marcado contra o Aston Villa, foi eleito o mais bonito da temporada, causando ainda mais mal-estar, segundo o jornal espanhol AS.

Leia também

• Presidente da Fifa ironiza preço do ingresso para final da Copa: "Levo cachorro-quente e Coca-Cola"

• Messi, Bad Bunny e Timothée Chalamet: Adidas lança comercial estrelado para a Copa do Mundo

• Interesse feminino em esportes tem skate em alta e avanço do futebol

A imprensa afirmou que a premiação teria causado surpresa devido ao baixo número de partidas disputadas por Lehmann no período.

O critério da votação também foi questionado por parte dos torcedores e internautas. Para eles, o resultado estaria relacionado à popularidade da jogadora fora dos gramados, que acumula 15 milhões de seguidores no Instagram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Leicester City Women (@lcfcwomen)




Alisha Lehmann chegou ao Leicester em janeiro após passagem apagada por clubes como Juventus e Como. O retorno à Inglaterra visa ainda ganhar espaço na seleção suíça para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Alisha Lehmann (@alishalehmann7)


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter