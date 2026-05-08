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Futebol Jogadora do Leicester é eleita a melhor da temporada após fazer 9 jogos e marcar apenas um gol Alisha Lehmann, que é a jogadora com mais seguidores nas redes sociais no mundo, recebeu prêmio votado por torcedores do clube inglês

A atacante suíça Alisha Lehmann se envolveu em uma polêmica após ser eleita a melhor jogadora do Leicester na temporada mesmo após participar somente de 9 jogos e marcar apenas um gol em 415 minutos.



A atleta, que é a jogadora com mais seguidores nas redes sociais no mundo, recebeu o prêmio por meio de uma votação feita pelos torcedores do clube inglês.



Além disso, o seu único gol, que foi marcado contra o Aston Villa, foi eleito o mais bonito da temporada, causando ainda mais mal-estar, segundo o jornal espanhol AS.

A imprensa afirmou que a premiação teria causado surpresa devido ao baixo número de partidas disputadas por Lehmann no período.



O critério da votação também foi questionado por parte dos torcedores e internautas. Para eles, o resultado estaria relacionado à popularidade da jogadora fora dos gramados, que acumula 15 milhões de seguidores no Instagram.







Alisha Lehmann chegou ao Leicester em janeiro após passagem apagada por clubes como Juventus e Como. O retorno à Inglaterra visa ainda ganhar espaço na seleção suíça para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.





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