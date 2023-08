A- A+

Sul-americano de vôlei Jogadoras do Brasil agradecem apoio da torcida pernambucana após estreia no Sul-americano de vôlei O Brasil venceu o Chile por 3 sets a 0, neste sábado (19), no Geraldão

O Brasil teve uma estreia perfeita no Sul-americano de vôlei feminino. As brasileiras venceram o Chile por 3 sets a 0, neste sábado (19), no Geraldão lotado.

Com 14 pontos, a central Diana terminou como a maior pontuadora do Brasil na partida. Ela comentou a experiência de jogar o Sul-americano dentro de casa.

"Jogar no Brasil sempre é muito bom, por conta da torcida. E a pernambucana é muito calorosa e estão de parabéns", disse Diana.

Prata nas Olimpíadas de Tóquio, a ponteira Gabi projetou o duelo deste domingo (20) contra a Argentina, que também venceu na estreia diante do Peru.

"A gente tem uma atenção muito grande pensando no jogo contra a Argentina. Acompanhamos o Pan-americano que elas se sagraram campeãs. Vai ser um jogo dificílimo. A torcida de Recife fez uma festa linda, de arrepiar desde o hino. A gente precisa trazer a torcida junto e ir com tudo para o jogo que não vai ser fácil", afirmou.

O Brasil volta à quadra neste domingo (20), às 18h30, contra a Argentina. Todas as partidas do Sul-americano feminino acontecem no ginásio Geraldão.

Confira os próximos jogos do Sul-americano de vôlei feminino:

20/08 (domingo)

Chile x Colômbia, às 16h

Brasil x Argentina, às 18h30

21/08 (segunda-feira)

Peru x Colômbia, às 18h

Chile x Argentina, às 20h30

22/08 (terça-feira)

Argentina x Colômbia, às 18h

Brasil x Peru, às 20h30

23/08 (quarta-feira)

Peru x Chile, às 18h

Brasil x Colômbia, às 20h30

Veja também

Vôlei Com o Geraldão lotado, Brasil vence o Chile na estreia do Sul-Americano de vôlei feminino. Confira