A- A+

Seleção Feminina Jogadoras da seleção feminina de futebol visitam jovens do Parque Santos Dumont, em Boa Viagem Byanca Brasil, Tamires e o técnico Arthur Elias surpreenderam as jogadoras que treinavam no centro

Às vésperas do amistoso contra a Jamaica, neste sábado (1º), as jogadoras da seleção feminina de futebol Byanca Brasil e Tamires, além do treinador Arthur Elias, realizaram uma visita ao primeiro Centro de Desenvolvimento de futebol feminino no Norte-Nordeste, no Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Na visita, jogadoras e treinador surpreenderam as jovens atletas que estavam treinando e puderam bater um papo com as meninas. A ocasião ainda foi marcada pela entrega de uma camisa autografada da seleçao brasileira e contou com um bate-bola das garotas com Byanca e Tamires.

Seleção feminina entrega camisa autografada às meninas do Centro de Desenvolvimento do Futebol do Parque Santos Dumont | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco Byanca Brasil bate bola com as meninas do projeto | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

"Essa emoção que eu estou sentindo aqui eu não consigo descrever em palavras. Eu não esperava. Essa dificuldade que eu tive aqui para vim hoje, eu faria umas mil vezes. Só de ter visto elas, para mim já está de bom tamanho. Foi muito gratificante. Só não chorei porque eu me segurei muito. Para mim, hoje foi o melhor dia da minha vida", declarou Bianca da Conceição, de 18 anos, que faz parte do projeto.

Bianca da Conceição, integrante do projeto | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Para Byanca Brasil, que atualmente joga pelo Cruzeiro e que já defendeu o Vitória das Tabocas, de Vitória de Santo Antão, foi muito gratificante voltar a Pernambuco. A atacante também falou sobre a evolução do futebol feminino.

"Quando eu cheguei aqui em Pernambuco, na última vez que eu vim jogar em Santo Antão, era um momento muito diferente do que o futebol feminino estava vivendo. Eu já tinha esse sonho de chegar à seleção brasileira, mas, obviamente, voltar aqui, estar no meu grande sonho e saber que o futebol feminino está com bons olhos, com grandes projetos. Espero que as federações e os clubes tenham esse olhar de carinho para o futebol feminino e que a gente consiga dar passos largos na modalidade", afirmou.

Tamires, zagueira do Corinthians, também falou que essa visita foi muito gratificante e incentivou as jovens a continuarem acreditando nos seus sonhos.

"A gente está aqui para mostrar para elas que realmente é possível, que podem continuar sonhando e acreditando, porque assim como a gente chegou e hoje veste a camisa da seleção brasileira, elas também vão ter essa mesma oportunidade. É só continuar acreditando e sempre sonhando", declarou.

As jogadoras da seleção Tamires e Byanca Brasil visitam o Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino no Parque Santos Dummont | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

O técnico da seleção, Arthur Elias, ressaltou a importância da visita para as meninas do projeto. Além disso, o treinador disse o que é preciso fazer para o futebol feminino continuar crescendo.

"A gente entende que a seleção brasileira, com seus representantes, estarem próximos e virem a esses projetos, aos clubes de base, trocarem muitas ideias com as equipes profissionais alimenta e engrandece esse processo todo de desenvolvimento do futebol feminino. É uma emoção de ver essas meninas aqui e alegria que elas ficaram de ver a Tamires e a Byanca. Isso é muito legal e nos alimenta também, de uma certa forma", disse.

Arthur Elias, técnico da seleção feminina de futebol | Foto: Clarice Melo

"A gente tem um desenvolvimento acontecendo sim, cada vez mais rápido nos últimos anos. É o que a gente deseja. Acredito que Pernambuco ainda é um estado que precisa desenvolver mais, tanto o acesso como esse projeto - é um projeto de acesso e fomento. Para isso, é importante melhorar cada vez mais as condições de campo, de transporte, de alimentação, porque a gente sabe o quanto é difícil para elas", completou.

A secretária da Mulher de Pernambuco, Mariana Melo, também esteve no local durante a visita. Marina lembrou que o projeto foi inaugurado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e falou da oportunidade que o Governo do Estado vem oferecendo as jogadoras.

"Esse projeto é muito importante, foi lançado no dia 8 de março, quando a gente consolidou as ações do Dia Internacional da Mulher. Lançar esse programa com 140 meninas e mulheres inscritas, já de imediato, e vê-las hoje, conversando com duas atletas da seleção feminina, sendo um momento bem inspirador para elas, é muito legal para elas", afirmou.

"O mais importante é que o estado de Pernambuco oferece a elas, hoje, essa oportunidade delas poderem jogar, treinar e desenvolverem essas habilidades, para que elas alcancem o sonho no futuro de serem jogadoras de futebol", finalizou.

Mariana Melo, secretária da mulher | Foto: Clarice Melo/ Folha de Pernambuco

Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino

O Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino de Pernambuco é o primeiro projeto desse formato em todo o Norte-Nordeste e apenas o segundo no Brasil.

O Ministério do Esporte lançou o primeiro centro dessa iniciativa no final do ano passado, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Veja também

Tênis Djokovic elimina espanhol Roberto Carballés vai à 3ª rodada de Roland Garros