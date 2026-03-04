A- A+

Futebol Jogadoras do Irã ficam em silêncio durante hino antes de estreia na Taça da Ásia; veja vídeo Seleção feminina não cantou o hino nacional dias após ataque conjunto de EUA e Israel; equipe perdeu por 3 a 0 para a Coreia do Sul na Austrália

As jogadoras da seleção feminina do Irã permaneceram em silêncio durante a execução do hino nacional antes da partida contra a Coreia do Sul, na estreia das equipes na Taça da Ásia feminina. O gesto ocorreu dias após um ataque militar conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

No Estádio Cbus Super, na Gold Coast, Austrália, as jogadoras iranianas alinharam-se normalmente, mas não cantaram o hino “Mehr-e Khavaran” enquanto a música era executada. Imagens da transmissão mostraram a treinadora Marziyeh Jafari na linha lateral, sorrindo discretamente durante o momento protocolar.

Dentro de campo, a equipe foi derrotada por 3 a 0. Os gols sul-coreanos foram marcados por Choe Yu-ri, Kim Hye-ri e Ko Yoo-jin.

Antes da partida, Jafari recusou-se a comentar tanto os ataques militares quanto a morte do Líder Supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. Segundo ela, a prioridade da equipe era manter o foco na competição.

— Precisamos nos concentrar no torneio — limitou-se a afirmar.

Nas arquibancadas, um pequeno grupo de torcedores iranianos entoou cânticos e exibiu bandeiras nas cores vermelha, branca e verde, incluindo versões anteriores à Revolução Islâmica de 1979. Após o apito final, Jafari classificou o confronto contra as vice-campeãs de 2022 como um desafio duro.

— No geral, foi um bom jogo. A Coreia do Sul jogou muito bem e, em última análise, dou-lhes os parabéns. Espero que possamos recuperar no próximo jogo — disse.

A situação esportiva também impõe pressão. O Irã terá apenas dois dias de descanso antes de enfrentar a anfitriã Austrália, novamente na Gold Coast.

Do lado australiano, a atacante Amy Sayer demonstrou solidariedade à seleção iraniana.

— O nosso coração está com elas e com as suas famílias. É uma situação difícil, e é muito corajoso da parte delas estarem aqui e jogarem — afirmou. — Elas fizeram uma exibição forte, mesmo com o clima político e as dificuldades que possam estar a atravessar.

