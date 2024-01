A- A+

Vôlei Jogadoras do Recife Vôlei convocam torcida para lotar o Geraldão na estreia da Superliga B Equipe pernambucana entra em quadra na noite desta sexta-feira (12), diante do Sorocaba

Após mais de dois meses de treinos diários, está chegando a hora do Recife Vôlei estrear na Superliga B 2024. E nada melhor do que jogar a primeira partida do ano em casa, com o apoio da torcida. Após colocar mais de sete mil pessoas nas arquibancadas do Geraldão no primeiro confronto da competição, em 2022, a expectativa do elenco para o confronto diante do Sorocaba, nesta sexta-feira (12), às 20h, está gigante.

“No ano passado, todo mundo falava da torcida do Recife Vôlei. Chegou a hora de vivermos isso também. Nossa expectativa está muito grande e queremos ver este ginásio lotado. Vamos juntos em busca da primeira vitória na competição diante de um adversário muito forte e qualificado. Por isso, toda ajuda da arquibancada fará a diferença. Nossa torcida está convocada para jogar conosco nesta sexta”, afirmou a capitã e levantadora Fabíola.

Completamente adaptada ao time e com uma grande expectativa de voltar a colocar uma equipe de Pernambuco na Superliga A, após cerca de 14 anos longe da elite nacional, Nati Martins está contando as horas para a estreia. “Estamos trabalhando muito. Muito mesmo. Aqui é tudo muito intenso. Nesta semana, a expectativa está muito alta. Serão 11 finais nesta primeira fase. Não tem espaço para tropeço. Por isso toda ajuda é necessária. Essa arquibancada precisa estar lotada com todos nos apoiando e empurrando o time para cima”, declarou.

"Chegou a hora de entrarmos em quadra de mãos dadas com a nossa torcida. Queremos ver a arquibancada lotada com essa toricda que já mostrou que é uma das maiores do Brasil. O povo do Recife respira voleibol e, tenho certeza, estará com a gente desde o início", disse a ponteira Aline.

Os ingressos para o jogo de estreia já estão à venda. Existem seis tipos de bilhetes, que vão desde o social, que custa apenas R$ 1 mais um quilo de alimento, até o anel inferior, que sai por R$ 30, a inteira (conferir todos os valores abaixo). Para quem quiser garantir a entrada em todos os confrontos da primeira fase, existe o Passaporte Torcedor, que custa R$ 110.

Os bilhetes estão à venda exclusivamente no site www.ticketsimples.com. A expectativa é que todos os bilhetes sejam comercializados antes do dia 12 de janeiro. Foi colocado à disposição do torcedor a carga máxima do Geraldão, o que impossibilita a abertura de lotes extras de ingressos.

Confira os valores dos ingressos dos jogos no Geraldão, na primeira fase da Superliga:

Passaporte: R$ 110 (preço único que dá direito a ingresso para todos os jogos da primeira fase da Superliga B)

Anel inferior: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Anel superior: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Social: R$ 1 + 1kg de alimento.

