Vôlei Jogadoras do Recife Vôlei visitam escola e fazem a festa de crianças, no Recife Visita aconteceu nesta sexta-feira (22), no bairro do Pina

Próximo de disputar a semifinal da Superliga B de Vôlei Feminino, as jogadoras do Recife Vôlei tiveram uma manhã de sexta-feira (22) diferente. Ao invés do ginásio Geraldão, a quadra da Escola Municipal Oswaldo Lima Filho, no bairro do Pina. Também não teve nada de bola, saque, bloqueios ou defesas. Ao invés disso, sorrisos, abraços e fotos em um momento que não ficará apenas na memória das crianças, mas também das jogadoras. Todo o elenco do Recife Vôlei participou da visita à unidade educacional em um esforço que tem sido feito desde o início do projeto em difundir a modalidade entre os mais novos.

A ideia de levar as atletas para um local diferente dos treinos diários foi da comissão técnica e da diretoria do time. “Estamos treinando muito forte, exigindo demais das jogadoras. Às vezes é estratégico leva-las para um local diferente, mostrar como elas impactam na vida da sociedade e como elas podem fazer diferença no dia a dia das pessoas por meio da modalidade. Foi um momento bem especial”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

As crianças ficaram muito felizes com a visita, tanto que foi até mesmo difícil deixar a escola. Após uma conversa inicial, seguida de um jogo com a presença das atletas e dos estudantes, elas queriam ainda mais. “Particularmente gosto muito dessas ações. Fizemos com a equipe dos surdos e agora com esta escola municipal. Ver o quanto o vôlei muda a vida das pessoas e leva esperança para cada uma delas de um dia serem jogadoras profissionais é muito gratificante. Saímos daqui mais fortes, mais conscientes e preparadas para as semifinais. Foi uma manhã realmente especial”, comentou a capitã Fabíola.

MUDANÇA DE HORÁRIO – Os jogos do Recife Vôlei na semifinal da Superliga B tiveram os horários alterados. A partida contra o Abel Modas, em Brusque, marcada para o dia 25, que anteriormente seria às 21h, passou para as 18h. O confronto de volta, no Geraldão, marcado para as 18h, passou para as 16h.

