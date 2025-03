A- A+

FUTEBOL Jogadoras do Tijuana acusam time masculino do Atlas de vandalismo em vestiário no México Atletas denunciam remoção de fotos da parede e más condições no vestiário depois de uso da equipe visitante

Depois da celebração do Dia Internacional da Mulher, 8 de maio, as jogadoras do Tijuana-MEX acusaram o time masculino do Atlas-MEX de vandalizar o vestiário delas, com remoção de fotos da parede e más condições. A equipe da casa, que perdeu por 4 a 3, no último domingo, costuma ceder o local do feminino ao visitante, porém, nunca havia acontecido um caso desse tipo.

Assim que presenciaram o estado do vestiário, as atletas denunciaram os atos e fizeram questão em mostrar que, além de removidas, suas imagens foram "descartadas" em um canto.





"Se te emprestam algo, assegure-se de devolver nas mesmas condições em que você encontrou. Imagine ser mulher, lutar pra algum dia ser jogadora profissional, sair do mais baixo batalhando por igualdade de oportunidade e quando finalmente você tem seu vestiário próprio com a sua foto, chegue o Atlas e tire tudo. Não é só uma foto, é sonho, superação e luta", desabafou a goleira Emily Alvarado.

Em comunicado nas redes sociais, o Atlas afirmou que as acusações de vandalismo são "absolutamente falsas", mas admitiu que seus funcionários tiraram as fotos das jogadoras. Além disso, o clube justificou que o vestiário precisa ser "neutro", segundo o regulamento da liga do México, e, por conta da extensão do tempo de jogo, não foi possível arrumar o local.

Veja também