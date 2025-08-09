S�b, 09 de Agosto

Dia Internacional dos Povos Indígenas

Jogadoras indígenas são homenageadas pelo Museu do Futebol

Neste sábado (9) é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas

Dia Internacional dos Povos Indígenas tem programação gratuita protagonizada por mulheres indígenas jogadoras de futebolDia Internacional dos Povos Indígenas tem programação gratuita protagonizada por mulheres indígenas jogadoras de futebol - Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Com a celebração do Dia Internacional dos Povos Indígenas neste sábado (9), o Museu do Futebol, em São Paulo, realiza, até 31 de agosto, uma programação gratuita protagonizada por mulheres indígenas jogadoras de futebol. O evento terá também apresentações artísticas, exibições de filmes e rodas de conversas.

Um dos destaques do evento é a apresentação do Ritual Kuery Kaguy Ijá - Guerreiros Guardiões e Guardiãs das Floresta & Coral M’barete. O ritual, do povo Guarani Myba, é uma dança que ensina autodefesa, a partir do desenvolvimento das habilidades de reflexo e resistência.

Uma das atletas, Susana Pakua, que atua em diversos coletivos indígenas, destaca a importância e o que chama atenção no ritual de dança.

“Nossos rituais, nossas danças são muito sagradas. Elas são sempre para falar de Nhanderú, nosso deus, nosso pai verdadeiro que guia a gente e faz com que tenhamos força todos os dias para enfrentar as dificuldades. O ritual de dança é muito importante porque mostra nossa identidade como Guarani Mbyá”, explica Susana.  

Já a mostra Jaraguá Kunhangue Ouga’s  - O jogo das mulheres, propõe destacar as jogadoras femininas da comunidade Guarani Mbyá. Serão exibidas fotografias, vídeos e objetos produzidos pelas jogadoras que documentam o futebol e o cotidiano do grupo. 

“As lentes são outra forma que temos de registrar momentos, capturar a história que tá acontecendo e a força do futebol feminino. É sempre importante documentar a nossa existência, não só a luta, mas também o lazer, nosso momento de divertimento, em que estamos sendo nós mesmas, completa Susana”. 

O Museu do Futebol está localizado na Praça Charles Miller, no bairro Pacaembu. Aberto de terça a domingo, das 9h às 18h.

Dia dos Povos Indígenas
Para Susana, o Dia Internacional dos Povos Indígenas é uma data de luto. 

“A gente tem esse dia marcado no calendário por conta de tantos povos que foram brutalmente assassinados ou violentados de alguma forma. Mas, a gente também vem ressignificando ao longo do tempo. Encaramos como uma forma de homenagem aos nossos ancestrais que deram a vida para que pudéssemos ter o direito de viver da nossa maneira”, disse a jovem liderança do território Jaraguá.

