FUTEBOL FEMININO Jogadoras sul-africanas são chamadas de 'mercenárias' por não disputarem amistoso As atletas foram acusadas por um dirigente da federação do país

As jogadoras da seleção de futebol da África do Sul foram acusadas por um dirigente da federação do país neste domingo (2) de se comportarem como "mercenárias", depois de terem se negado a disputar um amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia (20 de julho a 20 de agosto).

As 'Banyana Banyana' deveriam ter enfrentado a seleção de Botsuana em Tsakane, município localizado a 50 quilômetros de Joanesburgo. No entanto, elas se negaram a disputar o amistoso por considerarem que o campo, uma mistura de grama com terra, não cumpria os requisitos para um jogo internacional e que o risco de lesão era elevado.

As sul-africanas pediram para jogar em outro estádio mais moderno, como o Soccer City de Joanesburgo ou o Orlando Stadium de Soweto.

Citado em condição de anonimato pelo jornal City Press, um dirigente da Federação Sul-Africana de Futebol (SAFA) criticou o comportamento das jogadoras e as chamou de "mercenárias" e "traidoras".

A África do Sul, 54ª no ranking da Fifa, está no Grupo G da Copa do Mundo feminina, ao lado de Sécia (3ª), Itália (16ª) e Argentina (28ª).

A preparação do time sul-africano também foi interrompida por um conflito entre atletas e diretoria em relação a premiações a receber.

As jogadoras informaram que cada uma receberá da Fifa US$ 30 mil (R$ 144 mil na cotação atual) pela participação no Mundial, mas nada da SAFA.

