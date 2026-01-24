A- A+

FUTEBOL Jogadores afastados do Alianza Lima após denúncia de abuso sexual negam crime Denúncia foi feita por jovem argentina após pré-temporada do clube em Montevidéu; Carlos Zambrano e Miguel Trauco disseram que vão colaborar com as autoridades

Os jogadores peruanos Carlos Zambrano e Miguel Trauco, suspensos pelo Alianza Lima, negaram nesta sexta-feira terem cometido abuso sexual contra uma jovem argentina em um hotel em Montevidéu.

Zambrano, Trauco e Sergio Peña — todos ex-integrantes da seleção peruana — estão envolvidos no caso de agressão sexual que veio à tona na quinta-feira. Como consequência, foram afastados da equipe que enfrenta o Inter Miami de Lionel Messi neste sábado, em amistoso marcado para Lima.

A denúncia foi registrada no último domingo por uma mulher argentina de 22 anos, que afirma ter sido agredida em um hotel da capital uruguaia, onde o Alianza Lima realizava sua pré-temporada.

"Nego categoricamente qualquer acusação criminal que possa ser feita contra mim e confio que o processo será conduzido com a devida diligência", disse Zambrano em comunicado divulgado nas redes sociais.





O ex-zagueiro do Boca Juniors afirmou ainda que está "à disposição das autoridades" para esclarecer os fatos.

Trauco, que teve passagem pelo Flamengo, também negou "quaisquer acusações criminais que possam ser feitas contra ele". Assim como Zambrano, declarou estar disposto a "cooperar em tudo o que for necessário", em mensagem separada.

Na véspera, Sergio Peña já havia rechaçado as acusações.

A Polícia da cidade de Buenos Aires informou que os três jogadores peruanos foram acusados de "agressão sexual em 18 de janeiro de 2026". A jovem relatou que o episódio teria ocorrido no hotel Hyatt Centric, em Montevidéu.

De acordo com o canal argentino A24, a suposta vítima disse que conhecia Zambrano, de 36 anos, e que jantou com o jogador antes de seguir para o hotel onde a delegação estava hospedada. Trauco, de 33, e Peña, de 30, teriam entrado no quarto posteriormente.

Ainda segundo a polícia, a denunciante retornou à Argentina para registrar a ocorrência.

Afastamento

Em nota, o Alianza Lima anunciou o afastamento dos três jogadores e afirmou colaborar com as autoridades nas investigações.

Veja a nota oficial do Alianza Lima

"Diante dos fatos ocorridos nos últimos dias, o clube, por meio deste comunicado, informa seus torcedores e a opinião pública o seguinte:

1. O clube afastou por tempo indeterminado do elenco principal masculino os jogadores envolvidos, aos quais foi instaurado um procedimento disciplinar de acordo com o nosso regulamento interno.

2. Da mesma forma, o clube está colaborando com as autoridades competentes para que sejam realizadas as investigações correspondentes.

3. O Alianza Lima reafirma seu compromisso absoluto com os valores que o sustentam: respeito, disciplina e integridade"

