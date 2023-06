Jogadores brasileiros lamentam a morte de Berlusconi

A- A+

Alguns jogadores que trabalharam no Milan com Silvio Berlusconi lamentaram a morte do ex-presidente dono do clube — e também quatro vezes primeiro-ministro italiano. Ele faleceu nesta segunda-feira (12), aos 86 anos, em decorrência de uma leucemia, que ele descobriu recentemente ao ser internado para tratar de uma infecção no pulmão.

Berlusconi foi o responsável pela contratação de alguns brasileiros como Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Thiago Silva, Dida, Leonardo, Serginho, Pato e Rivaldo. Além deles, outros atletas de renome como David Beckham, Ibrahimović e Seedorf.

Em seu Instagram, Ronaldo postou uma foto ao lado de Berlusconi e escrever “RIP”, ao lado de duas mãos juntas, em sinal de oração. Ele jogou apenas um ano no clube e fez 20 partidas.

Thiago Silva, que ficou de 2009 a 2012 no Milan, também prestou homenagem ao ex-dono do clube pelo Instagram. Ele repostou a mensagem oficial do Milan e escreve em italiano “Descanse em paz presidente”.

Serginho, ex-lateral que ficou no Milan de 1999 a 2008 foi um pouco mais profundo em suas palavras. Ele escreveu em suas redes sociais a seguinte mensagem em italiano:

“Hoje o dia começou mal com a triste notícia da perda do nosso grande presidente Berlusconi... Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer uma lenda... de uma inteligência única.... muito obrigado e força Milan, sempre”.

Veja também

luto Alexandre Pato faz post de despedida para ex-sogro Silvio Berlusconi