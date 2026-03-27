Jogadores da Itália comemoram classificação da Bósnia sobre País de Gales na repescagem da Copa
Time bósnio vai encarar a seleção italiana no confronto que vale uma vaga no Mundial de 2026
Após a vitória sobre a Irlanda do Norte na semifinal da repescagem da Copa do Mundo, alguns jogadores da Itália aproveitaram para assistir a disputa por pênaltis que definiria o adversário do time italiano na decisão por uma vaga no Mundial. Em um vídeo publicado nas redes, o goleiro Vicario e o lateral Dimarco foram flagrados comemorando a classificação da Bósnia sobre País de Gales.
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A Bósnia empatou com o País de Gales fora de casa e avançou para o confronto final na repescagem europeia após disputa de pênaltis (4 a 2). O confronto contra a Itália para definir qual seleção irá para a Copa do Mundo de 2026 será disputado em Zenica, na Bósnia.
A Itália confirmou o favoritismo e venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0, nesta quinta-feira, pela semifinal da Chave A na repescagem europeia, na New Balance Arena, em Bergamo, na Itália.
A equipe treinada por Gennaro Gattuso sofreu no início, mas contou com a maior agressividade na segunda etapa para conquistar o resultado e continuar na saga pela vaga na Copa do Mundo de 2026. Os gols do jogo foram de Tonali e Kean.
O time italiano não disputa uma Copa do Mundo desde 2014 e tenta voltar ao Mundial após ficar duas edições de fora. A última vez que a Bósnia disputou o torneio também foi no Brasil, há oito anos.